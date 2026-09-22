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三方向推動兼顧環保與品質

因應低碳需求，中鋼今年投入再生料鋼材的汽車供應鏈，包含汽車鈑金、電動車馬達、高強度扣件及車體結構。中鋼高再生料鋼品接單逐年成長，今年截至8月底已近7.4萬公噸，較去年同期成長約5成。因應汽車產業邁向淨零排放，市場對低碳材料需求持續升高。中鋼以創新材料設計、製程優化及第三方驗證為三大推動方向，持續將高再生料技術導入汽車用鋼，在提高再生料比例的同時，也兼顧鋼材性能與品質穩定，協助汽車供應鏈因應綠色轉型需求。中鋼讓再生料鋼材由一般工業用途進一步跨足汽車鈑金、電動車馬達、高強度扣件及車體結構等應用。在汽車鈑金應用方面，中鋼量產「IF汽車用鋼RC30」；IF鋼具有良好的延展性、成型性及表面品質，適合製作汽車內外板及複雜零件，但對鋼材純淨度要求相當高，中鋼將再生料比例提高至30%，並於去年取得經濟部資源再生綠色產品認證。面對新能源車發展，中鋼也將高再生料技術延伸至「電磁鋼捲RC30」；電磁鋼是電動車馬達鐵芯的關鍵材料，磁性表現直接影響馬達效率，今年取得經濟部資源再生綠色產品認證。與其他非高再生料的鋼材相比，中鋼的廢鋼使用占比增加約20%，換算每噸鋼可減少約0.3公噸碳排放。此外，也完成高強度扣件用鋼SCM435條線RC60開發及驗證，可應用在汽車螺栓等高負荷緊固零件。中鋼高再生料鋼品接單量亦逐年成長，2025年全年達8.3萬公噸、年增68%，今年截至8月底已近7.4萬公噸，較去年同期成長約5成，展現低碳鋼材布局逐步轉化為市場成果，也提升台灣汽車供應鏈綠色競爭力。