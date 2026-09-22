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台北市長選戰最新民調出爐，藍綠候選人僅差距1.2個百分點，立刻成為政壇焦點。民進黨參選人沈伯洋「洋流」效應持續受到討論，資深媒體人鍾年晃回憶起今年5月專訪，當時便形容對方「不只是撲馬，他將是黑馬」；面對如今民調已逼近蔣萬安，鍾年晃謙稱自己並非「先知」，只是較早看見沈伯洋的能力與特質。信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安今（22）日公布最新民調，結果顯示，蔣萬安支持度41.7％、沈伯洋40.5％，雙方僅差1.2％。鍾年晃也在Threads回顧當初的訪談內容，指出自己曾訪問過不少政治人物，但沈伯洋是讓他十分驚艷的受訪者之一；當時鍾年晃問對方，如果當選台北市長，最重要的施政會是什麼，沈伯洋回答「把時間找回來」。沈伯洋當時進一步談到，城市治理的核心應該是「人」，因此所謂「生態系市政治理」，並非只針對單一問題或個別現象，而是從整體角度處理城市面臨的各項課題。鍾年晃認為，這也是自己當時從訪談中感受到沈伯洋不同之處，因而提前以「黑馬」形容這名剛投入台北市長選戰的參選人。鍾年晃同時把焦點拉回台北市長選舉史，自1994年改為民選至今已經32年，歷來最高得票率是陳水扁在1998年與馬英九競逐時創下的45.91％，當年沈伯洋僅16歲、還是建中學生。鍾年晃續指，這個高懸28年的紀錄會被打破，但是這樣還不夠，「要直上雲霄，突破50%，才能畢其功於一役。這匹黑馬，真的不容小覷。」