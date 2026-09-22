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2026台灣創新技術博覽會匯聚國內外產學研各界創新技術，展現多元科技應用與前瞻發展趨勢。國立高雄科技大學此次共13件作品參展，涵蓋智慧製造、綠色科技、生醫科技及電子資訊等領域，最終榮獲2項金牌、3項銀牌及2項銅牌，共計7項作品獲獎。高科大為全國規模最大的科技大學，整合工學、電資、海事、水產、管理、人文與設計等多元專業，長期以產學合作為核心，持續推動技術研發與智慧財產布局，積極鏈結產業需求。從智慧機電、精密製造、鐵道與智慧交通、水產與海洋科技，到綠色能源、環境工程、生醫科技及資訊電機等領域，均持續深化專業技術與跨域應用。高科大指出，近3年學校每年國內外專利獲證數均超過60件，展現長期投入研發創新與智慧財產布局的成果，也為技術推廣、產業媒合及技術移轉奠定良好基礎。本次參展作品憑藉技術創新性及產業應用潛力，獲得評審肯定。其中，許文政副教授團隊以「放電加工設備及其加工法」以及莊錦俊助理教授團隊以「電池電量平衡設備及電池電量平衡方法」榮獲金牌，展現本校於精密加工及電池技術領域的研發成果。其餘獲獎作品亦涵蓋食品科技、智慧製造、醫療照護、土木工程及環境感測等多元領域，體現本校跨領域研發與技術創新的豐沛能量。