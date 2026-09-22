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歐洲接連強化戰備 英國籲民眾囤物資

俄羅斯頻打「灰色地帶戰爭」

▲北約最脆弱的防線「蘇瓦烏基走廊」。（NOWNEWS國際中心製圖／AI協作）

北約反向向烏克蘭取經

美國是否出兵成最大疑問

俄羅斯與白俄羅斯近期在北約東翼活動頻繁，歐洲多國也接連強化戰備與民防措施，顯示各國對俄烏戰爭向外擴大的警戒升高。美國前國安高層、CNN全球事務分析師麥格克（Brett H. McGurk）分析，俄羅斯未必會再發動一場如侵烏戰爭般的大規模攻勢，更可能透過網路攻擊、破壞行動與有限軍事挑釁，逐步測試北約的集體防衛承諾。CNN刊出麥格克專文指出，白俄羅斯本週在「蘇瓦烏基走廊」（Suwałki Gap）附近舉行大規模軍演。這條位於波蘭與立陶宛邊境、長約105公里的狹長地帶，是波羅的海3國連接其他北約成員國的唯一陸路通道，長期被視為北約東翼最脆弱的戰略要地之一。面對俄羅斯威脅升高，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）召集國內政治領袖舉行機密情報簡報，隨後宣布強化關鍵基礎設施防護，以因應俄羅斯日益頻繁的混合式攻擊。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）更警告，俄羅斯可能對北約國家發動無人機或飛彈攻擊，再把事件偽裝成意外。英國則呼籲民眾為可能爆發的戰爭預作準備，包括儲備罐頭與飲用水；英國國防高層也形容，當前是數十年來最危險的時期。德國正著手整備醫療體系，以因應可能發生的俄羅斯攻擊。向來保持中立的瑞士，也通過新的國家安全戰略，要求提升社會韌性與抵禦武裝攻擊的能力。美國總統川普（Donald Trump）近日則宣布，在波蘭設立美軍永久基地的計畫取得進展。麥格克透露，川普兩週前還曾派遣中央情報局（CIA）局長秘密前往俄羅斯，警告莫斯科不得攻擊北約領土。美國聯邦檢察官本週起訴5名涉嫌替俄羅斯情報機構工作的嫌疑人，指控他們參與一個在全球策劃攻擊與謀殺的網絡，行動範圍包括美國境內，並曾委託他人攻擊歐洲的民用與軍事基礎設施。麥格克指出，這符合歐洲近年面對的威脅模式，包括網路攻擊、蓄意破壞、縱火、無人機侵擾及攻擊關鍵設施。這類行動具有可否認性，又沒有明確跨越傳統戰爭門檻，使北約難以決定是否及如何回應。普丁藉由模糊責任歸屬測試北約決心，也利用成員國內部的歧見。若俄羅斯進一步與白俄羅斯合作，派兵進入蘇瓦烏基走廊部分地區，再宣稱只是有限度行動，北約便將面臨艱難選擇。北約32個成員國是否願意為收復一小片領土與俄羅斯開戰？美國又是否願意為立陶宛承擔與核武國家衝突的風險？麥格克認為，這些問題沒有明確答案，正好落入普丁的盤算。俄烏戰爭也讓歐洲理解，現代戰爭所需的不只有武器。各國還必須建立能夠承受攻擊的電網、可處理大量傷患的醫療體系、備援通訊、持續運作的交通網絡，以及能在長期壓力下維持行政機能的政府。北約本週公布新版國家韌性要求，涵蓋政府運作、能源、食物、飲水、醫療及通訊等領域，並研究烏克蘭如何在俄羅斯持續攻擊下維持基本服務。麥格克形容，烏克蘭如今不只是接受北約協助，北約也開始向烏克蘭學習。強化戰備與社會韌性的目的，不只是準備承受攻擊，更是讓普丁相信軍事行動無法得逞，因此「做好準備」本身也成為嚇阻的一部分。歐洲加速備戰，也與美國能否充分支援有關。美軍目前同時在歐洲部署、參與中東對伊朗的軍事行動，並在印太地區嚇阻中國，防空系統、海軍兵力、情報平台與彈藥不可能部署至所有戰區。麥格克認為，川普雖曾採取多項措施強化北約，但他對集體防衛條款的承諾仍不夠明確，而莫斯科也清楚這一點。俄羅斯即使仍深陷烏克蘭戰場，也不必發動另一場全面戰爭，就能挑戰北約。普丁可以從破壞、網路攻擊、暗殺陰謀及無人機或飛彈襲擊開始，最後再以小規模軍事行動測試北約是否履行承諾。冷戰結束後，歐洲長期削減軍費與民防建設，並相信美國會在危機時出手相助，但這個時代已經結束。麥格克總結，防止戰事擴大的最佳方式，是讓普丁確信任何攻擊都會失敗；然而，歐洲近期密集展開戰備，正反映各國日益擔心，普丁可能抱持相反的判斷。