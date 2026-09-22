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▲台灣電力公司高雄區營業處認捐喜憨兒中秋禮盒，以傳遞愛心。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭(右2)接受喜憨兒致送手作紀念品。(圖／台電高雄區營業處提供)

▲台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭(左)與喜憨兒共畫手作紀念品。(圖／台電高雄區營業處提供)

台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭於今(22)日，率員到高雄市鼓山區鼓山綜合社福館的喜憨兒基金會高雄社福部，認捐喜憨兒中秋禮盒，並將善款交給喜憨兒基金會高雄社福部作業設施組主任黃怡穎，以傳遞愛心。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭，是由高雄區營業處事務課課長徐浩然等人陪同，到高雄市鼓山區鼓山綜合社福館的喜憨兒基金會高雄社福部認捐喜憨兒中秋禮盒，受到高雄社福部作業設施組主任黃怡穎率員熱烈歡迎。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭表示，台電高雄區營業處響應「送愛到部落」活動，乃向喜憨兒基金會認捐喜憨兒中秋禮盒，並將善款交給喜憨兒基金會高雄社福部作業設施組主任黃怡穎，以傳遞愛心。林昶旭說，透過憨兒們親手製作的月餅，不僅支持憨兒的工作訓練與就業，也將愛心送到偏鄉國小，讓學童在中秋佳節，能大口享用美味月餅，更透過這份禮盒，傳遞心智障礙者堅持不放棄的激勵故事，以生命影響生命，開啟一份美好的善循環。林昶旭指出，台電除了捐助弱勢機構外，更希望以具體行動給憨兒們更多舞台，讓社會看見他們的手藝與努力，他感謝喜憨兒基金會多年來的努力，致力於培育心智障礙者工作技能，幫助憨兒習得手藝，獲得一技之長，這不僅能夠從工作中，獲得生命的價值與尊嚴，更能夠以自己的力量，減輕家庭的經濟負擔，幫助照顧者減輕壓力，而這項計畫串連企業及社會大眾的愛心，不僅讓偏鄉孩子感受到節慶祝福，也讓由喜憨兒親手製作的禮盒，成為連結兩群生命的橋梁。喜憨兒基金會高雄社福部作業設施組主任黃怡穎說，喜憨兒基金會今年邁入第31年，目前憨兒們正如火如荼製作月餅禮盒，今年喜憨兒中秋禮盒延續與知名繪本作家幾米合作，選用繪本《幸福貓泡泡》中的圖像，並以「月光下悄悄話」為年度企劃主題，將陪伴、希望與祝福融入設計，搭配喜憨兒職人手作烘焙，兼具藝術收藏、節慶送禮與公益支持三重價值。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭在現場，並與喜憨兒們一起動手體驗製作文創鑰匙圈，且接受喜憨兒致送手作紀念品。