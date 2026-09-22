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日本護照一拿出來就變臉、神社警告「不要亂潑油」！在台日本人說話了

真正原因可能只是結帳時發現需要辦理退稅，流程與一般購物不同，因此店員必須重新確認手續，表情自然會變得緊張、嚴肅，並非針對台灣旅客。

▲「日本人的歐吉桑」認為，日本店員表情變嚴肅可能只是因為退稅流程較複雜，需要重新確認手續。（圖／美聯社／達志影像）

「日本人的歐吉桑」認為並沒有惡意，更不是挖苦台灣人，而是為避免文化差異造成糾紛所做的提醒，就像日本人面對不知道進室內要脫鞋的外國旅客，也會先說明規範。

「五熊潑油事件」在日本社會眼中只是文化差異，並未引發嚴重爭議，甚至多數日本人根本不記得這件事

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