近日有網友去日本旅遊時，發現「日本人看到台灣護照就變臉」、「神社提醒台灣人不要亂潑油」等現象，認為台灣女星五熊潑油事件，可能有影響到日本人對台灣的態度。不過，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」發文反駁，表示店員表情變嚴肅可能只是因為退稅流程較複雜，需要重新確認手續；至於結帳沒說謝謝，也不代表針對台灣人。他強調，五熊事件在日本僅是文化差異話題，完全沒有影響到台日關係，「希望破壞台日友好關係的人的被害妄想真的非常多」。
日本護照一拿出來就變臉、神社警告「不要亂潑油」！在台日本人說話了
近期有網友表示，赴日旅遊時遇到當地店員看到台灣護照就「馬上變臉」，甚至有台灣旅行團到神社被提醒「不要亂潑油」，不知是否受到五熊潑油事件影響。
對此，「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文直指相關說法荒唐，「希望破壞台日友好關係的人的被害妄想真的非常多」，認為台日友好並未因此改變，並逐一解釋背後原因。
針對「店員看到台灣護照後直接變臉」的說法，「日本人的歐吉桑」認為，真正原因可能只是結帳時發現需要辦理退稅，流程與一般購物不同，因此店員必須重新確認手續，表情自然會變得緊張、嚴肅，並非針對台灣旅客。
而且日本店員結帳後本來就不一定會說「謝謝」，把這種情況解讀成台灣人受到歧視，是不熟悉日本服務習慣所產生的誤會。
至於神社人員提醒台灣旅行團「不要亂潑油」，「日本人的歐吉桑」認為並沒有惡意，更不是挖苦台灣人，而是為避免文化差異造成糾紛所做的提醒，就像日本人面對不知道進室內要脫鞋的外國旅客，也會先說明規範。
對於有人認為五熊事件讓日本人對台灣印象變差，「日本人的歐吉桑」則直言，「五熊潑油事件」在日本社會眼中只是文化差異，並未引發嚴重爭議，甚至多數日本人根本不記得這件事，「這麼小小的事情，就能改變日本跟台灣的友好關係的話，早就壞掉了吧？」
「99.99%日本人認不出台灣人」！他認證：台日友好沒那麼脆弱
「日本人的歐吉桑」也表示，絕大多數日本人無法單靠外貌辨認台灣人，更不會因少數事件就改變對台灣旅客的態度。他認為，近來網路上把個別旅遊經驗與台日關係連結在一起，反而容易造成不必要的誤解。
「日本人的歐吉桑」最後強調，台日友好的基礎在於彼此尊重，並以「鏡子」比喻雙方互動，「期待別人的尊重，那麼先尊重對方才對。」他也提到，這15年來日本人始終感謝台灣在311大地震時提供的援助，台日友好的基礎十分穩固，不會因少數網路內容就輕易動搖。
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近期有網友表示，赴日旅遊時遇到當地店員看到台灣護照就「馬上變臉」，甚至有台灣旅行團到神社被提醒「不要亂潑油」，不知是否受到五熊潑油事件影響。
對此，「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文直指相關說法荒唐，「希望破壞台日友好關係的人的被害妄想真的非常多」，認為台日友好並未因此改變，並逐一解釋背後原因。
針對「店員看到台灣護照後直接變臉」的說法，「日本人的歐吉桑」認為，真正原因可能只是結帳時發現需要辦理退稅，流程與一般購物不同，因此店員必須重新確認手續，表情自然會變得緊張、嚴肅，並非針對台灣旅客。
至於神社人員提醒台灣旅行團「不要亂潑油」，「日本人的歐吉桑」認為並沒有惡意，更不是挖苦台灣人，而是為避免文化差異造成糾紛所做的提醒，就像日本人面對不知道進室內要脫鞋的外國旅客，也會先說明規範。
對於有人認為五熊事件讓日本人對台灣印象變差，「日本人的歐吉桑」則直言，「五熊潑油事件」在日本社會眼中只是文化差異，並未引發嚴重爭議，甚至多數日本人根本不記得這件事，「這麼小小的事情，就能改變日本跟台灣的友好關係的話，早就壞掉了吧？」
「99.99%日本人認不出台灣人」！他認證：台日友好沒那麼脆弱
「日本人的歐吉桑」也表示，絕大多數日本人無法單靠外貌辨認台灣人，更不會因少數事件就改變對台灣旅客的態度。他認為，近來網路上把個別旅遊經驗與台日關係連結在一起，反而容易造成不必要的誤解。
「日本人的歐吉桑」最後強調，台日友好的基礎在於彼此尊重，並以「鏡子」比喻雙方互動，「期待別人的尊重，那麼先尊重對方才對。」他也提到，這15年來日本人始終感謝台灣在311大地震時提供的援助，台日友好的基礎十分穩固，不會因少數網路內容就輕易動搖。