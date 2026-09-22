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為鼓勵民眾參加機車駕駛訓練，建立安全駕駛觀念及提升道路交通安全，金管會規劃針對完成機車駕駛訓練並取得駕駛執照的民眾，在投保強制汽車責任保險時，提供200元數位獎勵金，並自明（116）年1月1日起試辦一年，每人限領1次。金管會保險局表示，目前報考機車駕照考試雖未以參加機車駕駛訓練為必要條件，但依據交通部統計資料，有參加機車駕訓者相較未參加者的違規風險及事故風險均大幅降低，顯示機車駕訓對於建立正確駕駛觀念及降低交通事故風險具有正面效益。配合交通部推動機車駕訓補助政策，金管會為鼓勵機車車主重視事前的損害預防，加碼提供其投保強制車險至少7折的獎勵措施，期能發揮1+1大於2的政策效果。車主不論是在試辦前、後參加250c.c.以下機車駕駛訓練，只要在完訓後於試辦期間取得駕照並投保強制車險者，即可獲得200元數位獎勵金（每人限領1次）。對普通重型機車（一年期保費658元）及輕型機車（一年期保費424元）車主而言，相當於打7折及53折。強制車險制度自民國87年1月1日施行至今已逾28年，累積理賠金額高達3468億元，理賠人次約790萬人，已為無數交通事故受害家庭提供即時的經濟支援。金管會表示，這次試辦也是強制車險制度首次導入事前損害防阻的獎勵措施，透過跨部會合作鼓勵民眾主動參加機車駕訓，將強制車險事故發生後的補償功能，進一步延伸至事故發生前的風險預防，希望能結合交通安全政策降低交通違規及事故風險。金管會也強調，未來將持續檢視這項措施試辦成效，以評估是否續予推動或擴大辦理，亦將持續研議強制車險損害防阻機制，提升道路交通安全。