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金鐘影后吳奕蓉今年再度入圍迷你劇集女主角獎，今（22）日與杜蕾出席大愛劇《今天愛上我》卡司發布茶敘。面對舒淇、李心潔、謝盈萱、瑞瑪席丹、許莉廷等勁敵，她非但沒有緊張，反而瞬間進入「迷妹模式」，直呼能和欣賞的演員同列入圍名單，感覺相當夢幻。入圍名單公布時，吳奕蓉人在美國，因時差晚了數小時才收到消息。看到舒淇、李心潔、謝盈萱等熟悉名字，她第一個反應不是分析勝算，而是驚喜自己竟能與多位欣賞的演員一同角逐獎項，尤其名單中還有她喜歡的瑞瑪席丹及熟識的許莉廷，讓她直呼不可思議。吳奕蓉在《今天愛上我》飾演作風強勢、要求嚴格的慈青領隊「溫玉香」，與杜蕾飾演的女兒因童年心結頻頻冷戰。她笑說，自己的78歲母親完全無法作為角色參考，因為媽媽極度獨立，不僅每週跳舞3次、替社區長者煮飯，還持續做了30年早操，母女即使一個月沒通電話也沒問題。她透露自己無論離開主播台或決定結婚，都是先做完決定才通知媽媽。日前赴美十多天，她與丈夫也只傳了3次簡短訊息，全靠彼此高度信任。杜蕾坦言，角色就像青春期的自己，過去常臭臉回家、直接躲進房間，曾被媽媽柯淑勤質問：「我是欠妳多少錢？」母女長大後才逐漸無話不談。她也分享，柯淑勤平時很少直接指導或稱讚她。有次母女搭高鐵返台北，柯淑勤突然拉下她的耳機，只說「很好、很好」便睡著，短短4字卻讓杜蕾差點當場落淚。《今天愛上我》將於10月5日起，每週一至週五晚間8點在大愛電視及大愛劇場YouTube頻道同步播出。