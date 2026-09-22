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▲洪申翰說，台灣參加APEC正式名稱就是Chinese Taipei，「但是我要說，其實真正需要做重點式的強力要求的地方，是在於我們作為APEC的正式會員，我們要享有跟其他會員國同等的權利。」（圖／記者鍾泓良攝影）

綠營赴中第一部長 洪申翰：回到台灣比較輕鬆

勞動部長洪申翰20日下午以部長身分前往中國南京，將出席21、22日舉行的APEC人力資源發展部長級會議，是民進黨政府首位以部長身分赴中的官員。他今（22）日返台，當被問到是否有申請台胞證及享有禮遇通關時回應，自己沒有使用台胞證，有守住對等尊嚴原則。經查，洪申翰應是陳水扁、蔡英文、賴清德3任民進黨籍總統，首位以現任政府部長身分進入中國的官員。洪申翰表示，這次赴中參加APEC會議，最主要就是聚焦在勞動、人力資源領域議題上，可以在國際多邊平台上有更深度參與，尤其希望未來在亞太區域跨國合作，也感謝代表團、外交部及陸委會協助。他說，這次會議聚焦在AI等科技的快速發展下，還有勞動市場跟人口變遷下的具體的因應，部長會議也通過具有共識性的聯合聲明，希望針對AI發展下，區域間進行合作，包括勞工社會權利保障、再技能化等。他表示，台灣就是以APEC正式會員參與會議，自然按照APEC就享有與會員同等權利，也都有落實台灣一貫堅持、對等的原則。他強調，自己並沒有辦、也沒有使用台胞證，就是使用邀請函進入中國，至於禮遇通關，表示有守住對等、尊嚴要求。至於桌牌使用「Chinese Taipei」是否矮化？洪申翰說，台灣參加APEC正式名稱就是Chinese Taipei，「但是我要說，其實真正需要做重點式的強力要求的地方，是在於我們作為APEC的正式會員，我們要享有跟其他會員國同等的權利。」身為綠營首位赴中的現任部長級官員，洪申翰坦言，「回到台灣真的比較輕鬆」，強調這一次的行程真的是有賴於我們整個團隊大家齊心齊力專業的協助，那才能夠完成任務。這真的不是他自己一個人就能夠完成的事情，認為對於台灣國際參與都必須要團隊協力，未來會繼續努力。