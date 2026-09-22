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韓星池昌旭上節目竟然被經紀人「冷落」2次！李瑞鎮、金光奎在《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮 第二季》為了彌補上季服務不周，破例替池昌旭安排節目史上首次「售後服務」，沒想到2人陪他前往《挑情醜聞》記者會，一看到孫藝真、NANA馬上把正主晾在旁邊，忙著送水、拿電風扇，李瑞鎮甚至差點把池昌旭的蜂蜜拿去送孫藝真，氣得他當場追問：「我的蜂蜜呢？」事後更委屈控訴，自己不是捨不得蜂蜜，而是從頭到尾根本沒拿到，「真的很差勁。」原本要來補償他的行程，最後竟又變成大型差別待遇現場。《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮 第二季》由李瑞鎮、金光奎化身一日經紀人，全天貼身照顧每集登場的「My Star」。池昌旭上季出演時，提出想去麵包店卻被以路程太遠為由拒絕，行程又一度延誤，讓他忍不住懷疑自己究竟有沒有受到照顧；節目因此破例邀請他回鍋，啟動開播以來首次「服務A／S」，也就是為了彌補上次服務不周而安排的補償行程，帶他前往遊樂場、KTV盡情放鬆。沒想到李瑞鎮與金光奎抵達池昌旭的《挑情醜聞》新戲記者會後，一見到孫藝真與NANA便立刻轉移注意力，不只忙著替兩人送水、拿電風扇，李瑞鎮還差點將原本準備給池昌旭的蜂蜜送給孫藝真，讓再度受到冷落的池昌旭傻眼質問：「我的蜂蜜呢？」但李瑞鎮一直說沒有給，池昌旭就解釋：「其實把我的東西給她，我不會覺得捨不得，因為這也是一番好意，而且孫藝真剛好需要，所以沒關係，我難過的是，他完全沒有給我。」金光奎也很疑惑，為什麼孫藝真知道李瑞鎮包包裡有蜂蜜？李瑞鎮一臉無奈，說自己最後也沒把蜂蜜給她，否則就堵上全部財產，但池昌旭還是很難過，表示委屈：「真的很差勁。」一來一往十分爆笑。《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮 第二季》可至Hami Video收看。