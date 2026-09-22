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▲3生肖運勢明顯轉旺，過去一段時間即使工作、生活遇到阻礙，接下來有望迎來轉機，其中屬兔、屬蛇、屬豬者被點名，事業、財運都有機會迎來好消息。（圖／記者李欣容攝）

中秋連假即將到來，不少人也期待迎來好運。命理專欄《搜狐網》指出，中秋節吉氣匯聚，運勢迎來一波逆轉，下週有3生肖運勢明顯轉旺，過去一段時間即使工作、生活遇到阻礙，接下來有望迎來轉機，其中屬兔、屬蛇、屬豬者被點名，事業、財運都有機會迎來好消息。下週後，屬兔人的運勢逐漸回升，工作上的努力有機會被主管、前輩看見，原本卡關的工作或計畫，也可能找到新的突破口。對正在等待升遷、調薪或爭取重要任務的人來說，也有機會迎來好消息。提醒屬兔人近期不要只是埋頭苦幹，若有適合自己的機會，不妨主動爭取、適度展現實力，反而更容易讓自己的努力被看見。下週開始，屬蛇人的運勢有望逐步轉強，工作上的想法、提案更容易獲得主管或合作對象注意，原本沒有明確進展的事情，也可能出現新的機會。此外，人際互動也是近期值得留意的部分，一場聚會、一次聊天，都可能認識新朋友或接觸不同資源。若近期有工作合作、接案或其他財務機會，可以多留意身邊出現的新消息。下週屬豬人的人際運勢逐漸回溫，過去累積的人脈與人情，有機會在近期發揮作用。尤其是熟識的朋友、長期合作對象或過去曾經接觸過的人，可能再次帶來工作或合作上的消息。