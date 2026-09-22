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「下了車，大家都是行人」，因應9月22日世界無車日，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日提出五大友善交通政策，從人本交通、安心通學、友善步行、大眾運輸及自行車等面向著手。柯志恩表示，面對城市交通發展，除了持續提升低碳運輸品質與使用率，更應從市民每天的生活需求出發，不論是步行、自行車、大眾運輸及汽機車都能擁有更完善的交通環境，讓高雄變得更加安全、便利、舒適。柯志恩表示，要落實人本交通，將好走的路還給行人，目標2030年將都市計畫區內12米道路的人行道覆蓋率提升至65%，讓長輩、孩子及推著嬰兒車的家長，都能安心行走。另外也將推動「安心通學圈」，以校園周邊為核心改善學童通學路線，並逐步延伸至社區，打造15分鐘步行生活圈，讓孩子安全上學、家長更加放心。柯志恩也提出要打造更舒適的友善步行環境，包括推動「八年百萬植樹計畫」，全面檢視全市樹種，以原生樹種為核心、增加具韌性的行道樹；同時打造「城市風廊」，將基地通風率納入都市更新獎勵，串聯都市水系與綠蔭，降低熱島效應；步道方面則規劃「連續型遮蔭步道」，善用騎樓、建築物內縮、穿堂及連續遮廊等方式增加行人遮蔭，搭配透水鋪面及路樹養護，改善積水與交通噪音問題。在大眾運輸方面，柯志恩主張應提升候車與轉乘品質，未來將改善公車候車區及照明系統，逐步建置公車等候區緊急服務鈴，並與轄區派出所連線，提升候車環境安全，讓市民搭乘大眾運輸更加安心。最後則是打造高雄「雄好騎」的自行車生活圈，包括推動YouBike前30分鐘免費，鼓勵短程通勤及低碳代步；推動「銀髮樂騎計畫」，開放敬老卡扣點使用YouBike及電輔車，並建立「敬老卡加傷害險」一站式開通機制。同時升級自行車道及站點，串接捷運、輕軌、商圈、住宅區與觀光景點，目標於2030年前將YouBike站點擴增至1800站，並導入AI及大數據優化車輛調度與站點配置。另外，許多市民反應的自行車上輕軌政策，也將先從離峰時段試辦，長期目標朝全時段開放，強化自行車與大眾運輸的轉乘便利性。柯志恩強調，一座好的城市，交通不只是「通行」，更與每一個人的日常生活息息相關，從步行、騎車到搭乘大眾運輸，都應該更加安全、便利、舒適。希望透過五大友善交通政策，讓不同年齡、不同需求的市民，都能享有更友善的交通環境，除了提升公共運輸品質及使用率，更從市民每天的生活需求出發，讓高雄成為更宜居、更有活力的城市。