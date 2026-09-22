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由青年思潮等青年團體，攜手清大人社系學會等學生組織共同籌辦的「2026市長候選人青年論壇」新竹場，邀請新竹市長參選人出席，僅有民進黨的莊競程、無黨籍的何志勇同意辯論。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程今（22）日與市長參選人何志勇共同召開記者會，公開邀請爭取連任的市長高虹安出席，強調即使立場不同，仍應公開討論政策、接受青年檢驗。莊競程表示，今與何志勇共同召開記者會，就是希望這場選舉可以維持正向、乾淨的競爭，兩人雖然政治立場不同，但仍然可以公開討論新竹的公共建設、交通及捷運等政策，也願意共同站上青年論壇接受青年提問。莊競程也再次喊話高虹安，學生的紙本邀請已經送進市府，日期也可以協調，他與何志勇都已經答應出席，「現在就差高虹安」；他期待，三位候選人可以一起面對青年、公開說明未來的市政規劃，讓市民比較、判斷。針對近期引發討論的自由車場議題，莊競程要求市府正面回答。他表示，自由車場是在高虹安市長任內進行整建，既然市府一再強調場地改善工程已經完成、驗收，甚至中央「充實全民運動環境計畫」也將自由車場列為已完工啟用、提供北部自由車選手訓練使用的場館，市府就更應該讓場地接受實際使用的檢驗。莊競程表示，如果自由車場確實是市府任內完成的重要建設，市府不妨比照棒球場的方式，盛大舉辦自由車場開幕活動，甚至安排全國性或國際性賽事，讓市民直接看見場地的實際狀況。「如果自由車場真的可以讓職業選手正常訓練，那為什麼現在選手還要跑到台中訓練？」莊競程指出，外界目前關心的不是場地有沒有完成驗收，而是「到底能不能正常使用」，若職業選手仍需要前往台中訓練，甚至涉及場地租金及補助問題，就應該由市府說明，既然自由車場已經改善完成，為什麼選手沒有直接在新竹訓練。莊競程進一步表示，如果市府認為自由車場已經具備正常使用條件，最直接的方式就是舉辦全國賽甚至國際賽。他要求，不要只用新聞稿告訴市民場地可以使用，應該讓實際賽事來檢驗場地，大家就會知道到底有沒有問題。除了自由車場，莊競程也談到新竹棒球場。他表示，棒球場改善工程目前已完成驗收，市府規劃重新啟用，並以棒球交流邀請賽搭配開幕活動及表演；他指出，棒球場最重要的功能終究是讓市民看職棒，「棒球場不是用來聽演唱會的」；他也再次詢問市府，什麼時候新竹市民才能真正坐進球場，看正式的職棒例行賽？莊競程表示，無論是自由車場或棒球場，市民真正關心的都是「場地到底能不能用」，與其透過宣傳活動證明建設完成，不如直接讓運動員上場、讓比賽接受檢驗。