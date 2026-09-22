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年底九合一選舉進入倒數階段，台北市長選戰熱度持續升高，與此同時，信民兩岸研究協會今（22）日公布最新民調顯示，國民黨籍現任市長蔣萬安支持度41.7％，民進黨參選人沈伯洋40.5％，雙方僅差1.2個百分點。就在民調引發討論之際，沈伯洋突然在社群平台發布「眨眼」動圖，沒有留下任何文字，神秘暗號引發網友聯想，短短幾小時已破3萬人朝聖按讚。沈伯洋今早先貼出男子握著方向盤的動圖，之後又在留言區放上薩摩耶犬眨眼動畫，沒有進一步解釋用意。由於他今年7月在美國紐約演講中，曾談及選戰網路戰略，網友也很快地將兩次動圖與此事串在一起解讀。沈伯洋當時提到，民進黨可運用的網路資源相對有限，不具備大量假帳號等優勢，因此採取的是「不對稱作戰」，必須避免戰力在選戰前期就被消耗；等到8、9月攻防升溫、抹黑攻勢增加時，他會「眨個眼睛讓大家知道」，外界因此認為這次動圖可能是在呼應那時的說法。沈伯洋當時也分析，藍營原本可能希望趁他剛獲提名的前2個月集中火力發動攻勢，試圖迅速壓低聲勢，但他靠著超強精神力，成功硬扛下來了。如今進入選戰後段，與其被動逐一回應，不如掌握議題主導權，所謂「攻擊就是最好的防禦」，如此一來，對手即使發動負面攻勢，也較難讓議題持續擴散，支持者也不必不斷投入大量力氣追著謠言逐一澄清。