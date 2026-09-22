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▲單元二「精銳SKY ONE」以3D金屬包版設計錯層宜居陽台，深度達3米。（圖／精銳提供）

▲「精銳SKY ONE」公設與美國團隊Wimberly Interior.合作，攜手木荷景觀及CNFlower打造精緻美感。.（圖／精銳提供）

▲總經理林谷聯(左)表示，單元二屬台中低密度開發區域，公司多年觀察基地條件後，將金屬、玻璃、綠化逐步發展為品牌建築特色。（圖／記者金武鳳攝，2026.9.22)

台中房市近年住宅產品競爭從地段、格局延伸至建築外觀與施工工藝，深耕台中33年的精銳建設，近期推出位於單元二的「精銳SKY ONE」，以金屬、玻璃與綠化為主要設計元素，導入3D金屬包版、錯層曲面陽台及懸浮式大理石編織基座，呈現不同於傳統立面的建築樣貌，被譽為台中最美建築藝術品。「精銳SKY ONE」位於龍富路、黎新公園第一排，基地面積1558坪，正對約1.5萬坪公園。建築設計以「航行在綠海」為概念，將遊艇甲板意象轉化為建築外觀，陽台最深超過3米，透過曲面線條與公園綠意相互呼應。精銳建設營建事業處總經理林谷聯表示，單元二屬台中低密度開發區域，公司多年觀察基地條件後，將金屬、玻璃、綠化逐步發展為品牌建築特色。從過去的曲線與金屬外觀，到「精銳Garden one」強調立體建築與綠化，再到「SKY ONE」挑戰3D曲面及材料整合，都是工法逐步演進的過程。其中，3D曲面施工是本案工程難度之一。外牆磁磚單片寬度約6.6公分，還具有一定厚度，要呈現連續弧形，施工團隊必須重新調整角度及工法。為確認施工方式及結構安全，團隊在鄰近基地進行1比1整層、3戶實體試作，歷時約1年並投入逾千萬元。另一項特殊工法則是基座的「菱格編織石牆」。大理石並非直接落地承重，而採懸浮方式呈現，從結構、載重到固定方式均需重新驗證。團隊前後試作5次仍未達到設計效果，後來從羅浮宮「勝利女神」雕像裙擺取得靈感，第6次以鋼構結合進口大理石完成編織曲線，前後約花費1年半，與建築主體工程同步進行。公設部分則與美國Wimberly Interior團隊合作，並結合木荷景觀及CNFlower，將綠化從建築外部延伸至室內空間。全案規劃地上23層、地下3層，主力坪數為50坪、54坪及60坪三房產品，今年第一季交屋，目前銷售率約88%。精銳建設協理張俊偉表示，近期購屋客群中可見科技業家庭，主要考量單元二低密度、高綠覆率環境，以及高鐵、高速公路與74號快速道路等交通條件；生活圈則可串聯中科、水湳經貿園區及七期，鄰近公益路商圈，對重視交通、就業與生活機能的家庭具有吸引力。除建築本體外，精銳SKY ONE也將環境營造延伸至社區周邊，與里長合作推動臨地公園美化及認養計畫，重新鋪設人行道並種植櫸木，將住宅開發與鄰里環境改善結合。精銳建設表示，從材料、施工工法到景觀整合，品牌近年持續累積建築作品的辨識度，「SKY ONE」則進一步透過3D曲面與材料整合，呈現單元二低密度、高綠覆環境下的住宅設計方向。