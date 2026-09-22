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與銀髮照護、美容美髮業者簽署合作意向書

首創「毛巾奇幻夢工廠」 許富凱、臺灣特技團重磅登台

「2026雲林巾彩耕地藝術節」將在下周六（10/3）雲林虎尾登場，因此雲林縣毛巾產業科技發展協會今（22）日在台北瓶蓋工廠舉行預告記者會，搶先公開今年活動亮點與虎尾毛巾產業創新成果。民進黨立委劉建國表示，虎尾毛巾產業一路走來不容易，地方產業需要被看見，以及實際通路和訂單支持。劉建國強調，多年來，他持續幫毛巾產業爭取資源、協助曝光，到媒合不同使用場域，就是希望讓國產好巾「不只停留在展示，而是能真正走進日常生活、專業服務與照護現場」。今年從銀髮友善商品、美容美髮產業合作，到在地物產禮盒開發，都是希望讓虎尾毛巾用品質、設計與故事，打開更大的市場可能。透過與各通路業者的合作，虎尾毛巾產業逐漸轉型，今年更結合在地物產、地方品牌能量，將毛巾產品與雲林特色商品包裝成伴手禮盒，展現「一條毛巾」如何串聯地方產業、社區品牌與雲林物產。而這些成果，一路走來都有賴劉建國長期奔走促成。雲林縣毛巾產業科技發展協會今與台灣美髮美容產業發展協會、台灣省女子美容商業同業公會聯合會及台北市女子美容商業同業公會簽署合作意向書，期盼打入美容、美髮、SPA與沙龍等專業服務市場。經濟部長龔明鑫也到場支持毛巾產業，展現中央對傳統產業轉型與市場拓展的重視；現場更迎來神秘嘉賓、活動銀髮代言人-資深藝人周遊驚喜現身，以實際行動力挺臺灣在地產業。10月3日至4日登場的主活動亮點滿載，首度推出全新互動展間「毛巾奇幻夢工廠」，民眾可透過任務引導與闖關體驗，了解毛巾從原料到成品的製作過程。現場亦規劃親子DIY、巾彩市集，以及將毛巾化為趣味競賽道具的「毛巾極限運動場」，設計毛巾傳球、拋投與快手摺疊等遊戲。舞台節目方面，除了邀請藝人許富凱、陳孟賢精彩演出外，記者會開場帶來表演的「臺灣特技團」也將登上主舞台。活動並持續與雲林縣街頭藝人協會合作，安排多元街頭藝人與親子互動節目，帶來豐富的藝文體驗。