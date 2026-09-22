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楊祐寧今（22）日出席BOSCH全新台北旗艦店開幕活動，憑《監所男子囚生記》入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，這也是他第6度獲得金鐘提名，而在這部戲中他同時也是監製的角色。談到同獎項競爭對手、國中同學施名帥，他笑說兩人得知入圍後立刻互傳訊息道賀，至於誰的勝算較高，他則把票投給施名帥：「還是小帥啦，他氣場比較強！」楊祐寧表示，這次最開心的不只是個人獲得肯定，導演、演員及多個技術項目也都入圍。身兼監製的他回憶，名單公布當天便與製作人分享喜悅，「以往可能是入圍個人獎項，這次有更多技術類、團體類，這樣的肯定更讓人感動。」他坦言製作期間曾面臨預算、演員及幕前幕後協調等難題，作品推出時也有人擔心內容與台詞是否太過直白，但團隊始終認為「做什麼戲，就應該像什麼戲」，如今成果獲得肯定，讓兩人格外感動。被問到哪些演員未能入圍最可惜，楊祐寧表示每一位都令人惋惜，並特別提到張軒睿與劉以豪。他透露，後期製作時連剪接師都大讚兩人的演出，完成的畫面相當精彩，因此看到名單時難免覺得遺憾。至於陳澤耀報名男主角、自己角逐男配角，楊祐寧表示並未刻意拆分，因為自己的戲分本來就屬於男配角。楊祐寧與施名帥國中時是隔壁班同學，畢業後一度失聯，直到進入演藝圈才在工作場合重逢。兩人此次同獎競爭，得知消息後透過IG及手機訊息來回道賀，心情都相當興奮。第6度叩關金鐘，楊祐寧坦言每次都抱持希望，也會事先準備簡單感言，以免遺漏需要感謝的人。不過他強調，能以作品再次被看見已是極大肯定，得獎只是錦上添花，如今更期待《監所男子囚生記》劇組趕快舉辦慶功宴。