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▲SKM Park Outlets高雄草衙今年萬聖節活動再度升級，以日本妖怪傳說與「狐嫁」意象為靈感，推出全新《狐火夜行》。（圖／記者陳美嘉攝，2026.09.22）

SKM Park Outlets高雄草衙萬聖遊行去年吸引超過5,000人共襄盛舉，今年活動再度升級，以日本妖怪傳說與「狐嫁」意象為靈感，推出全新《狐火夜行》，9/25至10/26期間，每逢週末及國定假日晚間，神祕狐妖將現身戶外購物街區，帶領民眾走進人界、妖界與異界交會的奇幻世界。10/31更將擴大舉辦「百鬼大遊行」壓軸特別場。《狐火夜行》描述人界、妖界與異界為維持和平立下百年契約，每隔百年，異界聖女必須化為九尾之身，與妖界之王完成婚禮儀式。今年演出特別設計七大妖族角色，每位角色都肩負不同使命，共同維繫這場百年婚儀，包含「妖族之王－金狐新郎」、「九尾之身－白狐新娘」、「三界守門人－守界巫女」、「主祭－天狗」、「慶典之妖－紅狐」、「黑夜之妖－黑狐」、「月光之妖－白狐」。演出期間，戶外購物街區將化為充滿日式妖異色彩的舞台，透過舞蹈、音樂、煙霧及環境特效營造沉浸式體驗，並加入觀眾舞蹈互動，部分遊客更將被邀請加入迎親隊伍，從原本的夜間過客成為百年婚儀的見證者，跟隨七大妖族角色真正走進狐妖世界。《狐火夜行》壓軸場「百鬼大遊行」將於10/31萬聖節下午5點登場。狐狸新郎、新娘、巫女及眾多狐妖角色將組成迎親隊伍，邀請大小朋友換上狐狸、巫女或日系妖怪造型，親自加入隊伍穿梭戶外街區；沿途更安排角色互動、舞蹈及婚禮儀式，讓原本只能在傳說中想像的「狐狸娶親」，化為民眾能夠親身參與的萬聖巡遊。「百鬼大遊行」於即日起上午10點開放報名，會員可於9/30前優先報名，10/1至10/11則開放一般民眾報名。此外，10/31下午也規劃一系列親子體驗，包含「狐說故事屋」邀請草衙圖書館故事老師帶來萬聖故事，「百變彩繪坊」則讓親子親手完成專屬狐面，為晚間遊行增添造型巧思；各式妖怪角色也將於「百鬼合影會」驚喜現身中央廣場，開放民眾近距離互動合影。遊行結束後更安排角色合影及萬聖討糖。除此之外，10/2-10/4，會員扣1,500點，或扣100點加950元，就能兌換高速婆婆存錢筒，另外還有萬聖節限定打卡禮，只要與五大打卡場景合照並完成指定發文任務，就能兌換限量好禮！9/24-10/4送百鬼夜行鋼珠筆，10/22-11/1則送狐狸面具。