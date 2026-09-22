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記憶體大廠SK海力士在AI浪潮之下獲利驚人，已是許多韓國人工作的首選，但近來傳出有4名剛入職的員工在接受培訓時飲酒，嚴重違反公司規定，下場相當慘烈。根據SBS報導，SK海力士四名參與入職培訓的技術與行政職新進員工，因在培訓期間飲酒及違反其他培訓規定而遭到解雇。報導引述業界人士透露，另有兩名涉及此事件的集團關係企業員工，但兩名員工並未被開除，而是處以減薪處分。不過，因為人事資訊屬於機密，SK海力士並未透露相關消息，但在確認違規事實並給予當事人說明機會後，已定案相關懲戒處分。韓媒提到，由於 SK 海力士連續兩年登頂韓國大學生求職意願調查榜首，是年輕求職者極度青睞的企業，此事件因而引發了相當大的關注。這些員工才剛突破重重高競爭率的招聘關卡，來到高起薪與優厚績效獎金的SK海力士，卻在入職初期就犯錯，錯失了賺錢機會。消息傳出後，掀起韓國民眾熱議，紛紛調侃「他們喝了全世界最貴的一杯酒」、「一時糊塗少掉了數億韓元」