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▲賴瑞隆今出席「經貿文教後援總會成立大會」強調要為下一代打造更好的高雄。（圖／翻攝畫面）

▲「經貿文教後援總會成立大會」，由高雄市家長教育全促進聯盟理事長劉秀鳳擔任總會長力挺賴瑞隆。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（22）日出席「經貿文教後援總會成立大會」，現場集結經貿、補教、兒照、幼教、家長團體、美容、工會及社團領袖等不同領域代表，共同展現力挺賴瑞隆接棒民進黨優良執政成果，延續高雄光榮來按。賴瑞隆表示，未來也將持續傾聽各界第一線的實際需求，作為政策規劃與市政治理的重要參考。劉秀鳳則表示，高雄要繼續向前，只有具備中央、地方完整歷練的賴瑞隆能延續陳其邁市政成果，帶領高雄持續進步。劉秀鳳形容，賴瑞隆個性雖然較為木訥，但「做人實在、做事認真」，請所有後援會夥伴「唯一支持賴瑞隆」，更喊出每個人努力再拉50票，將支持力量擴大。「經貿文教後援總會」由高雄市家長教育全促進聯盟理事長劉秀鳳擔任總會長，攜手副總會長李小菁、總幹事項正熙，凝聚補教業後援會、兒照業後援會、幼教業後援會、家長團體後援會、美容業後援會、社團領袖後援會、補教工會後援會及美容業工會後援會等團體，展現跨產業、跨領域的支持力量。賴瑞隆表示，總會長劉秀鳳長期投入經貿、教育、美容及社團等不同領域，這次再次號召各界成立「經貿文教後援總會」，對這份支持無比感動、感謝。賴瑞隆也指出，教育、托育、美業、勞動及經貿等領域，都是與市民日常生活及下一代成長密切相關的產業，未來也將持續傾聽各界第一線的實際需求，作為政策規劃與市政治理的重要參考。針對托育及教育政策，賴瑞隆表示，未來將朝「一國小學區一公托」目標推進，增加公共托育據點，同時改善托育人員待遇及工作環境。此外，規劃每名兒童每年60小時延托支持，特殊需求兒童提高至100小時，希望減輕雙薪家庭的照顧壓力，也讓第一線托育及教育從業人員獲得更多支持。賴瑞隆也說，教育與托育關係到每一個家庭和高雄下一代的成長環境，未來除了持續擴充公共托育資源、減輕家長照顧負擔，並更加重視幼教、兒照、托育等第一線工作人員的待遇與勞動環境，讓投入照顧與教育工作的專業人才能夠獲得更好的支持與保障，共同為下一代打造更安心的成長環境。