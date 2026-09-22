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▲2023年離開CUBE的陸星材（如圖），回前東家拍小娟〈我要辭職了〉短影音，笑翻粉絲喊「好地獄」。（圖／IG@i_dle_official）

韓團i-dle隊長田小娟本月7日推出首張正規專輯《What a Wonderful Life》，主打歌〈我要辭職了〉（I'm gonna TOESA）把上班族最想喊出口的「不幹了」唱成洗腦神曲，歌曲推出後一路逆襲，甚至橫掃Melon、Genie等韓國主要音源平台即時榜冠軍。沒想到這波「離職潮」現在吹到日本，小娟夢幻聯動YOASOBI主唱ikura（幾田莉拉）拍短影音挑戰，一起跳〈我要辭職了〉，韓日兩大創作女聲突然同框讓粉絲又驚又喜。影片中，小娟穿著一身紅色套裝，ikura則以黑色外套搭配七分褲現身，2人跟著副歌一起跳舞，最後還同步擺出可愛動作，i-dle官方更直接標記ikura，短短數小時就吸引超過5萬人按讚、瀏覽破70萬，這也是小娟這波新歌宣傳中，相當少見的韓日歌手合作，粉絲看到2人站在一起，笑喊根本是「小娟、ikura一起離職了」、「快樂離職大會」。其實〈我要辭職了〉從歌名開始就把社畜心聲寫在臉上，以輕快樂團曲風包裝工作累到想走人的念頭，小娟日前也特別澄清，自己並不是真的要離開CUBE娛樂，只是把工作疲憊時偶爾冒出的「乾脆不幹了」寫進歌裡；她甚至透露，這首歌也是在告訴自己放下害怕、勇敢挑戰新事物，同時感謝CUBE工作人員，儘管歌名是離職，大家還是為了她付出很多心血。最好笑的是，小娟先前還真的找來「前CUBE員工」BTOB成員陸星材拍挑戰！2023年離開CUBE娛樂的陸星材，竟直接殺回老東家大樓，在CUBE招牌前唱起〈我要辭職了〉，最後還把小娟的人形立牌帶走，對著她喊「走吧！」讓粉絲笑翻直呼「到底哪個鬼才想的企劃」、「超地獄超喜歡」。