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回顧民主轉折 宋楚瑜：這些都是我親身參與的故事

蔣經國一句話歷史出現轉折 宋楚瑜：這是民主開放重要過程

84歲的親民黨主席宋楚瑜今（22）日到台中豐原輔選時透露，自己近20萬字的回憶錄，預計11月下旬正式出版，內容回顧過去50年來台灣民主發展歷程，從中美斷交開始，記錄他親身參與的政治事件，包括40年前黨外人士籌組民進黨時，蔣經國第一時間得知後的真實反應。宋楚瑜也呼籲台灣人要懂得「疼惜」得來不易的民主環境，持續珍惜自由、民主與人權價值。宋楚瑜近來出席多場民主政治回顧與前瞻活動，今天前往豐原區慈濟宮，為親民黨徵召的台中市議員參選人黃朝淵拉抬聲勢。媒體詢問他，過去一段時間較少公開露面，都在忙些什麼？宋楚瑜一度賣關子，表示近期一直忙著整理非常重要的歷史資料，「就是台灣怎麼走向開放的民主社會，這50年來的變化」。接著他還是藏不住喜悅，笑說「我在寫我的回憶錄啊！」並預告11月下旬正式出書，全書將近20萬字，記錄許多從中美斷交開始的政治故事，「許許多多的歷史事件，我都是親身參與的人，我要讓大家看看這些故事」。宋楚瑜提到，10天前台北政經學院基金會董事長黃煌雄主辦「總統直選30年的回顧與前瞻」研討會，民進黨前黨主席許信良曾提到，當年宋楚瑜協助李登輝總統排除萬難，除了在黨內協調，也與黨外人士黃信介等人溝通，以真心誠意完成承諾，若沒有宋楚瑜，「所謂的萬年國會不可能這樣子結束」。宋楚瑜表示，聽到這番話，讓他感到非常安慰。宋楚瑜進一步談到，今年9月28日教師節，也是民進黨創黨40週年。他回憶，當年情治單位當時曾嚴肅警告黨外人士，「你們只要敢組黨，一定抓人」。但黨外人士還是「不聽勸阻」，民進黨正式成立時，「我是第一個進去向經國先生請示的」。他回憶，當時蔣經國身體狀況已經很差，躺在醫療床上，坐起身聽完他的報告後，整整沉默約3分鐘，才說出第一句話「抓人不能解決問題。」宋楚瑜表示，隨後國家推動改革、開放組黨，都是台灣走向開放民主的重要過程。他並反問，「你有看到哪一個民進黨的人，在組黨以後被抓的？」宋楚瑜也說，時代環境持續變化，台灣如今面臨的新挑戰不只是政治參與，還包括民生問題、基礎建設，以及中小企業面臨的各項挑戰，都需要正視並妥善處理。他強調，談這些過去，不是在表揚自己做了什麼，而是希望大家懂得「疼惜」，珍惜台灣得來不易的民主憲政與安和樂利，更要持續堅持自由、民主、人權的價值。