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金管會主委彭金隆今（22）日說明，金管會所提出卓越發展計畫的推動情況，並宣布開放銀行申請試辦「存款代幣業務」 。銀行局長童政彰進一步說明，銀行可利用區塊鏈來完成去中心化金融，協助客戶在貿易進口商金流透過電子錢包來處理，提高匯款效率，更快速匯款，目前已有台新銀行表達意願 ，而且初步只會以自行清算結算為主 ，不涉及跨行清算。彭金隆今日出席金管會例行記者會，說明金管會所提卓越發展計畫，包含推動亞資中心、打造國際級資本市場、三軌金融等，其中台股儀表板將於明日上線，彙整授信業務與市場槓桿數據、違約人數統計、上市櫃營收走勢等，另外也將正式開放銀行試辦存款代幣業務。此外，金管會也推動3軌金融，目前虛擬資產服務法的9大子法已經完成內部討論，也參酌許多國際經驗與實務考量，預計10月展開公聽程序，若順利的話，預計11月、12月預告草案，預計明年第1季發布。同時，因應現實世界資產（RWA）代幣化發展，並參酌國際間存款代幣發展情形，他也會宣布，開放銀行申請試辦「存款代幣」業務，以提供銀行發展存款代幣實際運作模式、技術應用及風險管理機制的空間，並作為未來相關監理制度及法規調適的參考。銀行局長童政彰則進一步說明，銀行發行存款代幣，是將銀行存款以區塊鏈等新型態的表彰或記錄方式呈現，其法律性質仍屬銀行存款，相關業務原則依現行銀行法等相關法規辦理，屬既有商業模式的擴展，因此，銀行可依「金融業申請業務試辦作業要點」向金管會申請試辦，在辦監理門診時，台新銀行也表達有意願辦理存款代幣化業務。他說，現行實務上有2方式，一種是銀行發行自己的存款代幣，透過區塊鏈進行銀行與客戶清算與結算，第二種則涉及跨行，財金公司將扮演重要角色，但目前金管會初步了解，有意願的銀行只會做自行存款代幣的試行，還不會做跨行清算。不過，童政彰表示，銀行若要申請試辦存款代幣業務，應依相關要點規定檢附相關書件，並於營業計畫書中具體說明5事項：一、存款代幣的試辦範圍及使用場景。二、存款代幣的發行、移轉、贖回及銷毀流程，以及與現行存款、匯款（轉帳）等作業的差異分析。三、存款帳務與代幣帳本的勾稽、對帳及控管機制。四、所使用的技術架構、系統運作方式及安全控管機制，例如分散式帳本技術或區塊鏈架構、節點、錢包及智能合約等。五、試辦期間屆滿或停止試辦時，存款代幣的贖回、銷毀及客戶權益保障機制。童政彰強調，金管會將持續關注國內外存款代幣及現實世界資產代幣化的發展趨勢，並透過銀行試辦「存款代幣」業務，瞭解市場需求、業務運作情形及相關風險，適時研議修正相關監理制度及法令規範，兼顧金融創新發展、金融市場穩定及客戶權益保障。