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一艘由中國管理的巴拿馬籍「第一瑪歌號」（First Margaux）散貨船，在本月17日於新加坡附近海域，與一艘中國籍漁船「魯青遠漁108」相撞，中國漁船船身一度傾斜進水，險些沉沒，眼見船員快落海，奮力抓緊欄杆，畫面相當驚悚。根據南華早報報導，這一段散貨船在新加坡海域撞擊中國籍漁船的影片在社群平台廣為流傳。畫面顯示，海水湧入這艘較小船隻的甲板，船員則慌忙緊抓船身自保。據《海事管理》（The Maritime Executive）引用的船舶追蹤數據顯示，長達 229 公尺的散裝貨輪「第一瑪歌號」（First Margaux）撞上了長49公尺（160英尺）的中國籍漁船「魯青遠漁108號」。兩艘船隻當天上午幾乎同時離開新加坡附近的錨地，並進入分道通航制（TSS）下相同的西向航道；這一制度是為了在這處全球最繁忙的海上要道之一預防碰撞。然而，週末流出的影片拍攝於漁船上，畫面可見貨輪從後方逼近，隨後直接撞上漁船側邊。撞擊導致漁船轉向，海水湧上甲板，船員則緊緊抓住欄杆。新加坡海事及港務管理局（MPA）週二表示，兩船船員均無人受傷，事件亦未造成污染。該局指出：「漁船在事故中雖有進水，但仍保持漂浮與穩定，船員也採取措施處理船上狀況」；新加坡當局補充說明，該漁船已被拖曳至專用錨地進行評估與維修，新加坡民防部隊則協助將其餘船員接送上岸，正對此事故展開調查。根據《海事主管雜誌》重建的事件經過，這艘日本所有、中國管理的散裝貨輪在超越漁船時，船首發生碰撞，當時其航速比漁船快了多達3節。海事分析師梅科利亞諾（Sal Mercogliano）在社群媒體上指出，「第一瑪歌號」當時可能被第三艘船限制了航行方向，導致漁船被夾在兩艘較大型船隻之間。「第一瑪歌號」是一艘船齡三年的散裝貨輪，載重噸位約8萬噸，掛巴拿馬國旗，擁有良好的檢查紀錄。巴拿馬海事局在給當地媒體的聲明中確認，已對此事故展開調查。新加坡海峽與馬六甲海峽構成全球最繁忙且最關鍵的海運貿易走廊之一，承載了全球近40%的貿易量以及全球約三分之一的海運石油，以運量計算是全球最繁忙的原油與石油製品走廊。