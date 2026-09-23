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▲北醫盟理事長趙忠傑（右1）將理事長職務正式交接予新任理事長蘇奕榮（左1），由衛生福利部政務次長呂建德（中）見證。（圖／趙忠傑提供）

社團法人臺灣台北醫療聯盟協會21日舉辦「新舊任理事長交接典禮暨中秋晚宴」，醫療、學術、產業及政界代表齊聚一堂，見證臺灣台北醫療聯盟協會（北醫盟）重要的傳承時刻，共同展望臺灣醫療產業的未來發展。這次典禮由原任理事長趙忠傑正式將理事長職務交接予新任理事長蘇奕榮，並由衛生福利部政務次長呂建德見證。呂建德表示，政府將持續支持醫療創新，推動AI醫療與跨域合作，期盼北醫盟持續凝聚醫療、學術與產業力量，推動跨領域合作，開創更具國際競爭力的醫療發展。趙忠傑指出，展望未來，北醫盟將持續朝向AI醫療整合、先進醫療、精準醫療、預防醫療及長期照護等重要方向發展，透過醫療專業、科技創新與產業資源的整合，促進醫療體系與科技產業跨域合作，打造以科技驅動、以人為本的健康照護新模式。交接典禮中，趙忠傑也期盼新任理事長蘇奕榮延續北醫盟既有基礎，持續凝聚各界專業力量；新任北醫盟理事長蘇奕榮則表示，未來將秉持使命與責任，與全體理監事及會員攜手合作，推動北醫盟邁向新的階段。這次交接典禮計有北醫盟理事包括國防醫學大學護理學院教授暨新任北醫盟副理事長江慧珣、臺北市立聯合醫院總院長王智弘、陽明交通大學副校長吳育德、慈濟醫院副院長吳彬安、臺中榮民總醫院埔里分院院長葛光中、新光醫院副院長洪子仁、張綜合醫院院長張碩學、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、基隆醫院院長林三齊等人出席。