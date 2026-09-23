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台灣成全球第3大扣件出口地區 逾9成產品銷海外

高齡化、技術斷層 傳產面臨經驗流失

台灣半導體產業被稱為「護國神山」，除此之外，其實有不少「隱形冠軍」藏身在這座島上。根據台灣扣件產業業者統計，2026年8月單月出口總額達3.57億美元，而人才市場來看，1111人力銀行統計，扣件產業相關工作機會數較去年同期成長約24.53%，顯示產業需求仍持續擴張。近日網路一篇「台灣的隱形冠軍到底還藏多少？」文章，引發熱烈討論，其中「扣件產業」更成為網友關注焦點。根據台灣扣件產業業者統計，2026年8月單月出口總額達3.57億美元。儘管受到全球建材及一般工業需求趨緩影響，年減6.93％，但今年前8月平均出口單價逆勢上揚5.15％，攀升至每公斤3.67美元，顯示台灣扣件業者持續朝高附加價值產品轉型，相關策略已逐步展現成效。扣件產品除了民眾熟知的螺絲、螺帽之外，扣環、墊圈等仍屬於相關產品，看似不起眼的零組件，卻廣泛應用於航太、電動車及醫療等高階產業。根據CNN網站專題指出，台灣扣件約占全球產量13％，長期位居全球主要出口國之列；台灣硬體產業資料顯示，台灣為全球第3大扣件出口地區，超過9成產品銷往海外。其中，美國以17億9,420萬美元穩居第一大出口市場，占出口總額42.7%。從人才市場來看，根據1111人力銀行統計，扣件產業相關工作機會數較去年同期成長約24.53%，顯示產業需求仍持續擴張。其中部分主管職缺月薪達7萬起跳、獎金另計，除了反映企業積極延攬人才，也凸顯隨著產業朝高值化發展，具備專業技術與管理經驗的人才重要性日益提升。1111人力銀行發言人莊雨潔表示，許多傳統產業目前同樣面臨「經驗流失」的問題，面對高齡化與技術斷層，企業的人力策略也應思考「傳承」，將關鍵人才長期累積的經驗轉化為企業可以持續累積的技術資產。莊語潔提到，建立製程SOP、問題案例資料庫及設備操作紀錄，甚至運用AI協助整理資深技術人員的判斷邏輯，讓原本存在於個人腦中的「know-how」，逐步轉化為企業可傳承、可複製的知識資產。另一方面，莊雨潔也建議，轉職者有意進入產業，除了可以主攻AI與自動化的轉型，協助傳產增加數位技能，並善用求職工具，幫助找到適合的職缺。