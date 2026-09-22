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▲2027富邦人壽高雄馬拉松跑衣登場，全馬組走紫金色系、半馬組走藍綠色系、休閒組走金黃色系。（圖／品牌提供）

▲賽事代言人雷理莎分享個人推薦高雄市心儀的練跑路線。（圖／品牌提供）

▲高市府運發局長侯尊堯與代言人雷理莎、富邦女孩們共同展示並品嚐賽道特色美食，邀請跑者體驗「跑高雄、吃高雄」的專屬記憶。（圖／品牌提供）

▲富邦人壽連續七屆獨家冠名贊助高雄馬拉松，由富邦人壽副總經理陳秀玲（左）與高市府運發局長侯尊堯（右）代表合影。（圖／品牌提供）

由高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的「2027富邦人壽高雄馬拉松」將於2027年1月9日、10日熱鬧登場，2027年賽事再推全新亮點，馬拉松組與半程馬拉松組將首度挑戰「貫穿南北高雄」全新路線，並採A-B點設計，從高雄夢時代時代大道起跑，一路奔向高雄國家體育場，讓跑者以雙腳感受高雄城市風景與活力。賽事報名自9月21日起至10月23日止，並推出早鳥優惠，於9月21日至9月27日23:59前完成報名即可享有早鳥優惠，邀請全台跑者搶先卡位，一起來高雄挑戰自我、享受奔跑。2027富邦人壽高雄馬拉松最大的亮點之一，就是全新「南北高雄」路線。賽事首度採A-B點設計，從高雄夢時代時代大道出發，沿途經亞洲新灣區、高雄展覽館、高雄圖書館總圖、中央公園、愛河、中都磚窯場、內惟藝術中心、美術館園區、左營舊城、左營眷村、蚵仔寮漁港，最後則回到跑者熟悉的高雄國家體育場，串聯南高雄至北高雄不同城市風貌，讓跑者透過雙腳探索高雄。從城市繁華街景一路奔馳，沿途感受高雄獨有的城市氣息，最終跑進高雄國家體育場，完成一場兼具挑戰與城市探索的馬拉松旅程。除了全馬、半馬之外，2027富邦人壽高雄馬拉松也持續打造兼具趣味與全民參與的賽事內容。人氣活動「恐龍競速爭霸賽」持續登場，讓跑者化身恐龍，在賽道上展開趣味對決；休閒組則提供不同年齡層民眾參與的選擇，讓馬拉松不只是專業跑者的競技舞台，也成為全民共享的城市運動嘉年華。運動平權也是富邦人壽高雄馬拉松持續推動的重要理念。透過多元組別及友善參賽服務，讓不同身體條件、不同運動能力的民眾，都能享受運動所帶來的成就感與樂趣。高雄市政府運動發展局持續以打造運動友善城市為目標，讓每一個人都能在適合自己的節奏中踏上賽道、完成挑戰，享受運動帶來的美好。今年賽事更邀請人氣代言人雷理莎與Fubon Angels熱力助陣。記者會現場由雷理莎與Fubon Angels一同亮相並進行跑衣走秀，展現2027富邦人壽高雄馬拉松全新賽事風貌。雷理莎也分享自己的參賽期待，號召更多跑者一起加入富邦人壽高雄馬拉松行列，感受高雄獨有的熱情與活力。高市府運動發展局局長侯尊堯表示富邦人壽高雄馬拉松是以跑者視角規劃，除了讓跑者跑遍高雄，也持續將高雄在地特色融入賽事體驗，也邀請現場來賓與他一同參賽，與他一起在馬拉松賽道上破PB。2027年延續賽事廣受跑者喜愛的特色美食補給概念，規劃梓官烏魚子、旗山香蕉蛋糕、老江紅茶、中華滷味豆干、燕巢芭樂、阿嬤的咖啡館見糠鳳梨酥等在地風味特色美食，讓跑者在挑戰體能的同時，也能透過補給站品嚐高雄特色滋味，將「跑高雄、吃高雄」化為賽事獨有的高雄記憶。在環境永續方面，2027富邦人壽高雄馬拉松也將延續2026年的綠色賽事理念，從賽事細節落實環境友善。賽事跑衣採用再生布料製作，各項手冊及證書持續採電子化，選手物資則以環保紙袋包裝，從服裝、文件到物資包裝，盡力降低賽事對環境造成的負擔，實踐淨零碳排與綠色賽事理念，致力打造兼具運動與永續價值的馬拉松賽事，讓跑者在享受運動的同時，也能為環境永續、愛護地球盡一份力。此外，賽事也將延續鼓勵參賽者選擇現場報到的作法，透過減少物資配送所產生的物流碳足跡，降低不必要的環境負擔；選擇現場報到的跑者，將獲贈可重複使用的紀念號碼布釦。從報名、物資準備到賽事現場，賽事將永續理念融入跑者參與的每一個環節，讓「每一步」不只是向前奔跑，也能成為支持環境永續的實際行動。冠名贊助單位富邦人壽表示，很高興能連續七屆與高市府運動發展局攜手，推動富邦人壽高雄馬拉松成為運動平權的重要舞台，體現保險本業的公平待客精神，持續鼓勵更多輪椅及視障民眾登上城市賽道、共享美麗港都；此外，為了讓跑者的每一步轉化為公益關懷影響力，也熱情邀請所有跑者於報名時共同加入富邦 Run For Green®「邦助計畫」，只要累積跑滿40公里，富邦就為跑者種下一株台灣原生種樹苗，或向指定公益團體捐贈邦助金。2027富邦人壽高雄馬拉松將於2027年1月9日至10日舉行，報名自2026年9月21日起至10月23日止，9月21日至9月27日23:59前完成報名可享早鳥優惠。高雄市政府運動發展局與富邦人壽誠摯邀請全台跑者相約高雄，從夢時代出發、跑向高雄國家體育場，穿越城市、突破自己，也讓每一步都成為更美好的力量！更多賽事報名及相關資訊，請留意「高雄馬拉松」官網或「高雄馬拉松 Kaohsiung Marathon」粉絲專頁公告。