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讚蘇巧慧新北深耕多年 蕭美琴：新北最有實力市長候選人

新北市民蕭美琴：盼年底驕傲稱市長是蘇巧慧

副總統蕭美琴今（22）日在市長參選人蘇巧慧陪同下，兩人來到板橋後埔福德宮參拜祈福，致詞時特別提到對蘇巧慧「情有獨鍾」，因為自己也是新北市民，希望在年底，可以跟大家一起驕傲的說，「我的市長是蘇巧慧！」蕭美琴表示，自從蘇巧慧決心承擔新北市這一局後，這2年來一步一腳印，不斷彎腰、蹲低，貼近地方，傾聽土地的聲音。從一開始沒有人看好，到現在已經是新北最有實力，也最有機會擔任未來市長的候選人。蕭美琴大讚，蘇巧慧不只是有鋼鐵般的意志，更有最柔軟的同理心，以及傾聽大家心聲的能力。尤其新北是一個非常多元的地方，這裡有農村、有漁港，同時也有台灣最先進的科技產業。不管是產業、還是交通等面向的政策需求，巧慧都面面俱到，如數家珍。蕭美琴表示，這種溫暖的同理心、具體的政策與專業的執行力，加上不怕困難的意志，以及無限的活力，都是期待在下一任新北市長身上看到的特質。蕭美琴更強調，對蘇巧慧特別「情有獨鍾」，因為自己也是新北市民，希望在年底，可以跟大家一起驕傲的說「我的市長是蘇巧慧！」