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哨聲即將響起，足球即將滾動，孩子們將為夢想奔跑。由世磊實業主辦的「2026格溫拜克盃U10兒童足球賽」，將於2026年10月3日（星期六）上午9時至下午6時，在台北迎風河濱公園足球場B面登場，本屆賽事邁入第四屆。賽事報名已於日前截止，孩子們也將再次在綠茵球場上，以球技、汗水與團隊合作迎接挑戰。誠摯邀請關心兒童運動與家庭生活品質的朋友，10月3日前往迎風足球場為小球員加油，一起為孩子喝采！自2023年首屆格溫拜克盃U10兒童足球賽以來，每年都有越來越多的孩子參與這項活動。2025年賽事有16支隊伍參與，2026年到報名截止日為止，已增加為24支隊伍報名參加。雖然參賽球員年紀尚小，但孩子們展現的不只是球技，更包括體力、意志、合作與團隊精神，而這正是世磊希望透過賽事帶給台灣下一代的珍貴價值。世磊實業總經理謝維雄表示：「代理一個全球性、國際性的品牌，不應該只是把產品帶進台灣，更重要的是要理解品牌真正重視的是什麼，然後把這份精神落實在這片土地上。世磊代理德國市佔第一的專業全屋淨水品牌Grünbeck格溫拜克已經十年，Grünbeck在德國長期支持足球運動，我們也連續多年延續Grünbeck的精神舉辦兒童足球賽。就是希望讓對健康、運動、團隊、毅力與生活品質的重視，不只停留在品牌理念，而是真正走進家庭、走進孩子的成長過程。」創立於1949年的格溫拜克Grünbeck，將「每個人都有使用純淨水的權利」作為企業使命；自2014年起與德國甲級足球聯賽勁旅FC Augsburg合作，並為球隊的獨家合作夥伴，雙方合作關係更已宣布延長至2027年。除此之外，Grünbeck自2020年起擔任FCA足球學校的贊助商；2023年底，更為FC Augsburg一軍球員的恢復池優化水處理系統，讓「好水」落實在球員賽後的恢復之中。透過將團隊合作、毅力、努力與追求卓越視為雙方共同的精神，Grünbeck讓足球與好水成為品牌最重要的識別基因。2026年適逢世磊引進Grünbeck滿第十年。十年來，世磊負責格溫拜克品牌的相關技術人員，不僅承接德國對於水處理的專業態度與服務品質的要求，更持續接受德國原廠嚴格教育訓練與考核，提供台灣消費者最專業的服務。從住宅、建案到企業場域，Grünbeck在台灣已累積多項實際應用實績，讓德國水處理專業技術逐步落實於台灣生活，更成為許多健康住宅、全戶淨水、企業大樓的最佳選擇。謝維雄指出：「孩子在球場上需要體力，也需要紀律、合作與堅持；家庭每天的生活，同樣離不開水。我們鼓勵孩子多運動、健康成長，也希望更多家庭關心每天的用水品質。這兩件事，都是世磊實業對於健康生活的重視。」自2023年8月6日舉辦首屆賽事以來，迴響熱烈；本次第四屆賽事由世磊實業主辦，Grünbeck格溫拜克、JUDO優德、best義大利時尚廚電、yaffle亞爾浦共同贊助，臺北市松山區體育會協辦、臺北市士林區體育會五人制足球委員會承辦。歡迎大家透過世磊與Grünbeck官方平台，關注賽事訊息。從德國Grünbeck支持足球的用心，到世磊十年來在台灣持續鼓勵孩子走向戶外，讓更多家庭認識用水品質的價值。謝維雄表示：希望這份對下一代的心意，能一年一年延續。一場球賽也許時間不長，但是孩子學會的勇敢、合作與堅持，可能成為陪伴他們很久的人生力量。足球，讓孩子學會奔跑；好水，則陪伴家庭每一天。世磊希望把這份來自德國的品牌精神，一年一年留在台灣，也留在下一代的成長裡。