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▲黃玠瀚今日先發對泰國，前4局總計只被敲出1支安打。（圖／中華奧會提供）

中華職棒中信兄弟在今年的愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目中，共有2人入選中華隊，分別是內野手黃韋盛以及投手黃玠瀚，2人前兩場表現可圈可點。兄弟總教練平野惠一今（22）日表示，沒有看亞運的比賽，但知道黃韋盛對韓國有敲安。平野並非不關心子弟兵，他解釋相當暖心，「看比賽感覺很累，像是父親看兒子比賽的心態，所以我就沒看，但有祈禱他會有好表現。」本屆亞運中華隊由業餘好手搭配旅外、中職選手，兄弟原本僅內野手黃韋盛入選，但9月5日旅日投手古林睿煬因傷退賽，兄弟22歲新秀投手黃玠瀚獲得替補，也成為本屆亞運中華隊唯一的中職投手。黃韋盛日前在中華隊集訓時，曾透露總教練平野惠一想提供零用錢給他，更笑說，「他要我想像他隨時都在旁邊，如果做不好的話，想像他的臉會在旁邊很臭。」預賽前2戰打完，中華隊取得1勝1敗，黃韋盛與黃玠瀚的表現可圈可點。黃韋盛對昨日對韓國4打數敲出1安、吞下2K，今日對泰國則是2打數無安打，但選到2次保送，打擊率1成67。黃玠瀚則是在今日對泰國先發，主投4局無失分，僅被敲出1安，另外送出2次三振，防禦率0。兄弟總教練平野惠一今日受訪時坦言，這2天都沒有看亞運賽事，但知道黃韋盛前役對韓有安打演出。平野解釋為何不看子弟兵的比賽，「因為看了會很累。像是父親看兒子比賽的心態，所以我就沒看，但有祈禱他會有好表現。」他指出，能代表國家隊出國征戰是好事，「希望能看到不同環境的棒球，能出國打球就是很棒的經驗，不只可以大開眼界，也能跟國外選手同場競技。有了中華隊經驗後，帶著自信回來。」黃玠瀚在遞補亞運中華隊前，已經在兄弟農場練球，被視為本屆選秀即戰力投手，結束後亞運後是否會有上一軍的機會？對此，平野僅表示，「目前都還不確定。」