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84歲宋楚瑜秀下腰 笑稱健康來自媽媽長壽基因

川習會前談台灣 宋楚瑜：和平、尊嚴、對等才是真正要維護的

84歲的親民黨主席宋楚瑜今（22）日到台中豐原，為台中市議員參選人黃朝淵拉抬聲勢。黃朝淵直呼「很不忍心邀請宋主席」舟車勞頓，宋楚瑜卻笑稱身體還不錯，還現場秀了一段下腰，讓現場群眾歡呼叫好。被問及24日即將登場的川習會，宋楚瑜強調「台灣有台灣的堅持、自由民主的價值」，但此時不必隨便講話，也不要做出挑釁的動作，台灣真正要維護的是和平、尊嚴與對等。宋楚瑜今天整個下午都在豐原，先到黃朝淵競選總部與支持者相見歡；接著前往慈濟宮，與老朋友、前縣長廖了以碰面；之後再到廟東夜市品嘗小吃，沿途受到攤商及民眾熱情歡迎。黃朝淵在慈濟宮公開演講時表示，宋楚瑜已84歲高齡，還特地跑這一趟，讓他「很不忍心邀請宋主席」，但面對志工及支持者一再期盼，也實在無法拒絕，只能請宋楚瑜親自到場助陣。宋楚瑜笑著接話說「我身體還不錯，跟大家表演表演！」隨後走下階梯，現場示範下腰鞠躬，連續兩次手指點地，還以同手同腳的方式活絡筋骨，現場群眾一邊笑、一邊歡呼鼓掌。宋楚瑜將自己的健康狀況歸功於媽媽的長壽基因，也透露自己一生不抽菸、不喝酒。他說，雖然已經84歲，但身體狀況仍維持得不錯，今天也藉由現場互動展現活力。談到24日即將登場的川習會，宋楚瑜表示，這是一場「世界的大事」，此時自己想向大家講一句「最重要的心裡話」。他強調，台灣有台灣的堅持，也有自由民主的價值，但「我們不要在這個時候隨便講話、做一些挑釁的動作」。宋楚瑜表示，面對當前情勢，大家應該思考台灣真正要維護的是什麼，包括和平、尊嚴與對等。他也呼籲各方應多交流、互相照顧、彼此關心，在堅持台灣自由民主價值的同時，也避免不必要的挑釁與衝突。