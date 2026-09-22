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安全前提下評估復航紅海

陽明今（22）日在法說會表示，預估全球塞港問題近年可能持續，加上部分貨載補庫存需求帶動下，市場供需預期應可維持相對穩定，第四季市場狀況可望緩步修正。另外，目前將視情況在安全狀況下，復航紅海。陽明指出，目前亞洲及歐洲主要港口仍有塞港情況，船舶平均可能需要等待4至10天。原因包含船舶大型化速度快於港口擴建速度，短期內港口作業壓力仍難完全紓解。再者，陽明表示，今年天候異常也是影響港口作業的重要因素，如，今年東亞颱風較多，影響部分港口作業；歐洲則受到熱浪影響，加上聖嬰現象導致巴拿馬運河及萊茵河水位下降。另外，歐美主要碼頭仍面臨勞資協商等問題，港口營運的不確定性仍高。綜上因素，預期未來幾年塞港情況仍可能持續。此外，陽明表示，雖然巴拿馬運河對船舶通行量仍有相關規定，公司持續密切關注，不過，陽明主要通行航線配置的船舶規模約為1萬至1.3萬TEU，大型船舶具優先通行優勢，整體影響仍屬可控。至於是否復航紅海地區，陽明說，持續關注紅海地區情勢，也注意到近期已有部分航商陸續宣布部分航線重返紅海，陽明會以貨物安全、人員安全及船舶安全為前提，將持續觀察情勢並進行相關評估，若安全條件允許，有機會恢復紅海航線。展望第四季，中國十一長假後，歐美主要市場將逐步進入傳統淡季，預期貨量需求將緩步走弱。然而，地緣政治情勢持續影響下，全球主要港口塞港情況可能延續，加上部分貨主仍有補庫存需求，預期市場供需仍可維持相對穩定，第四季市場狀況可望呈現緩步修正。