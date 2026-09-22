林艾融擁有水漾微笑眼、32D傲人三圍，目前擔任樂天桃猿隊主持人，也是節目《人生無限好公司》的主持班底，有「中職最正MC」美名，她近日分享難得跳應援的性感造型，除了上半身穿透視裝，下半身還套上吊帶襪，十分引人遐思，吸引1.7萬人瀏覽。
艾融套上吊帶襪、穿透視洋裝 巧露絕對領域
日前，艾融在樂天「辣酷甜趴」演出，與另一位MC巫苡萱大跳火辣舞蹈，當天她穿一件燈心絨連身小洋裝，其中脖子至上胸、下胸至肚臍眼的區塊為薄紗布料，豐滿胸線和水蛇腰若隱若現，並搭配一雙吊帶襪，巧露「絕對領域」，相當惹火。
艾融寫下「謝謝我大樂天！雙MC的辣酷甜趴演出，希望大家會喜歡」，貼文一發布即湧入一票粉絲大讚：「鎖骨背影、臀線辣到無死角...太完美了」、「艾融是樂天MC門面女神」、「戰鬥服」、「懂的都懂」、「真的辣酷甜！」
艾融回憶主持出包爆哭 新手MC直播失誤被噹
艾融之前上節目《小明星大跟班》分享「主持生涯出過的最大包」主題，透露剛從啦啦隊轉職當球場MC時，曾經因為沒有抓好現場直播和電視播完廣告、回到球場的時機，導致出包，讓當時還很菜的她自責到爆哭。
回想當時情況，艾融表示，主持當下除了要很專注自己講話的內容，又要拿捏好進廣告的時間，但那時她經驗還不足，「根本沒辦法顧得來，所以我那時候就是沒有做好，就有被球場配合的電視台工作人員...就是有被唸了...」艾融下台後，雖然還要準備後段的主持工作，但當下她的情緒實在忍不住，當場崩潰，「我就直接衝廁所，然後就先哭一場！」
林艾融IG
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日前，艾融在樂天「辣酷甜趴」演出，與另一位MC巫苡萱大跳火辣舞蹈，當天她穿一件燈心絨連身小洋裝，其中脖子至上胸、下胸至肚臍眼的區塊為薄紗布料，豐滿胸線和水蛇腰若隱若現，並搭配一雙吊帶襪，巧露「絕對領域」，相當惹火。
艾融寫下「謝謝我大樂天！雙MC的辣酷甜趴演出，希望大家會喜歡」，貼文一發布即湧入一票粉絲大讚：「鎖骨背影、臀線辣到無死角...太完美了」、「艾融是樂天MC門面女神」、「戰鬥服」、「懂的都懂」、「真的辣酷甜！」
艾融之前上節目《小明星大跟班》分享「主持生涯出過的最大包」主題，透露剛從啦啦隊轉職當球場MC時，曾經因為沒有抓好現場直播和電視播完廣告、回到球場的時機，導致出包，讓當時還很菜的她自責到爆哭。
回想當時情況，艾融表示，主持當下除了要很專注自己講話的內容，又要拿捏好進廣告的時間，但那時她經驗還不足，「根本沒辦法顧得來，所以我那時候就是沒有做好，就有被球場配合的電視台工作人員...就是有被唸了...」艾融下台後，雖然還要準備後段的主持工作，但當下她的情緒實在忍不住，當場崩潰，「我就直接衝廁所，然後就先哭一場！」
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