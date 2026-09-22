9月23日迎來秋分，白天與夜晚等長，節氣過後北半球逐漸晝短夜長、氣溫轉涼。命理專家小孟老師提醒，秋分有4項生活禁忌，包括不宜穿露背裝、搬家入厝、結婚宴客，也要檢查家中用火環境並少吃冰冷食材。此外，生肖屬雞、猴、牛、兔者分別要注意腦血管、跌倒筋骨、腸胃及感冒受寒；若想求財，則可以在9月22日跨23日午夜準備一杯水祈願後飲下。
秋分4大禁忌！搬家、烤肉都要注意
🟡不宜穿露背裝：
秋分氣溫逐漸降低，穿露背裝容易讓身體受寒，增加著涼、感冒的機會。
🟡諸事不宜：
民俗上秋分有諸事不宜的說法，因此不建議安排搬家、入厝、結婚、宴客等重要活動。
🟡注意居家用火：
秋分有「火」字，民俗上認為此時要特別留意火災問題，建議檢查家中爐火及用電環境，若有老舊電器也應適時丟棄、更換。
🟡少吃冰冷食材：
秋分後陽氣逐漸衰退、陰氣漸強，民俗觀點認為不宜吃過於冰冷的食物，以免體質偏寒，進而影響睡眠或造成腸胃不適。
4生肖留意健康！小心跌倒、感冒
◼︎生肖雞：注意腦血管
◼︎生肖猴：留意跌倒及筋骨問題
◼︎生肖牛：注意腸胃不順
◼︎生肖兔：留意感冒及身體轉寒
秋分開財方法曝！9月22日跨23日午夜一杯水求財運
至於想在秋分祈求財運，小孟老師分享，古人有秋分祭月的習俗，因此可選在9月22日跨9月23日晚上12點，準備一杯水朝天禱告自己的財運願望，祈願完成後再將水喝下，作為秋分開財的民俗方法。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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🟡不宜穿露背裝：
秋分氣溫逐漸降低，穿露背裝容易讓身體受寒，增加著涼、感冒的機會。
🟡諸事不宜：
民俗上秋分有諸事不宜的說法，因此不建議安排搬家、入厝、結婚、宴客等重要活動。
🟡注意居家用火：
秋分有「火」字，民俗上認為此時要特別留意火災問題，建議檢查家中爐火及用電環境，若有老舊電器也應適時丟棄、更換。
🟡少吃冰冷食材：
秋分後陽氣逐漸衰退、陰氣漸強，民俗觀點認為不宜吃過於冰冷的食物，以免體質偏寒，進而影響睡眠或造成腸胃不適。
◼︎生肖雞：注意腦血管
◼︎生肖猴：留意跌倒及筋骨問題
◼︎生肖牛：注意腸胃不順
◼︎生肖兔：留意感冒及身體轉寒
秋分開財方法曝！9月22日跨23日午夜一杯水求財運
至於想在秋分祈求財運，小孟老師分享，古人有秋分祭月的習俗，因此可選在9月22日跨9月23日晚上12點，準備一杯水朝天禱告自己的財運願望，祈願完成後再將水喝下，作為秋分開財的民俗方法。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。