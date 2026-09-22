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效力日本職棒（NPB）歐力士猛牛隊20歲旅日小將陳睦衡，7月底從育成球員升格為支配下（正式球員）球員，9月17日首度升上一軍，也等待初登板的到來。陳睦衡回憶收到通知的當下自己正在用餐，當時心情非常開心，第一時間就通知家人，而陳睦衡的爸爸也傳了一段話勉勵他，「爸爸說走到（一軍）這一步花了10年，如果10年後回頭來看，這次的初登板，就不是很大的事情。」陳睦衡說，爸爸這段話，是希望他面對初登板能放輕鬆。陳睦衡坦言，第一天跟著一軍練球，感覺有點不真實，「第一天蠻緊張，沒有真的覺得自己是一軍選手，還在適應感覺。」回憶收到升上一軍的通知時，陳睦衡透露，當時正在用餐，「翻譯突然去接電話，他就看著我微笑，然後跟我擊拳後說，『恭喜！明天跟一軍練球。』」確定升上一軍後，陳睦衡相當開心，他第一時間傳訊息給家中群組，「爸爸最先回我，他打了一些話，他說走到這一步花了10年，如果10年後回頭來看，這次的初登板，就不是很大的事情。」陳睦衡說，爸爸這段話，是希望他面對初登板能放輕鬆。他也說，媽媽收到訊息後馬上訂中秋節機票，「她很開心可以來日本看我比賽。」相較於首度跟一軍一起練球，陳睦衡坦言，7月底從育成球員轉支配下更讓他感到驚喜，「因為可能性比較低，（升支配下前）二軍只丟6局，一般來講不太可能，我也覺得進度也比較慢。」陳睦衡說，沒想到球隊大膽將他升格，「我知道有機會上一軍，有做好心理準備。」轉為支配下後，陳睦衡的背號從「017」變成「92」，「背號蠻不錯的，有不同的意義。」陳睦衡透露，92號是球隊選的，「好像是之前老闆背號，一開始壓力大，現在覺得就好好經營背號。」談到本季進步的地方，陳睦衡認為是身體，「改善肩膀、手肘問題，球速的均速比去年還要好。」