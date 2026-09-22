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今年32歲的中國游泳隊「五朝元老」汪順，今（22）日在名古屋亞運男子400公尺個人混合式決賽中以4分14秒59勇奪銅牌，加上日前在200公尺混合式收獲的銅牌，正式結束本屆所有任務。賽後汪順接受中國媒體訪問時首度親口證實，這將是他職業生涯最後一次站上亞運舞台。作為中國游泳隊陣中的老大哥，汪順自2010年廣州亞運起便從不缺席國際大賽。三年過去，雖然他已步入而立之年，敵不過年齡增長帶來的體能下滑，但在混合式這種極度消耗體力的項目中，與汪順同池競技的日本對手幾乎全是2005年甚至2008年後出生的年輕新星。即使最終未能完成衛冕，汪順依然能站上頒獎台。此外，他日前也代表中國隊出戰男子4×200公尺自由式接力預賽，隨後中國接力隊在決賽強勢摘金並打破亞洲紀錄，依大會規定汪順也順利進帳一面接力金牌。總計他生涯5度征戰亞運，共斬獲15面獎牌（5金3銀5銅），成就相當輝煌。賽後走進混採區，汪順受訪時笑稱現在最想做的事就是「好好睡一覺、吃點想吃的東西」。回首這一年來的備戰歷程，汪順坦言心裡曾浮現無數次放棄的念頭，而且頻率很高。「但我每次都會問自己：『你之前堅持的意義是什麼？都已經走這麼遠了，為什麼不再堅持一下？』」汪順感性表示，自己就是這樣一路說服自己，磕磕絆絆、縫縫補補地撐到了這屆亞運，「我覺得要好好謝謝當時沒有放棄的自己。」值得一提的是，本次亞運游泳賽事安排在2021年東京奧運的比賽場館進行，而這裡正是汪順當年勇奪奧運200公尺混合式金牌的幸運福地。汪順表示，雖然這次沒能拿到個人單項金牌，但能重返這裡彌補當年東京奧運因疫情沒有觀眾的遺憾，並有恩師朱志根教練一直在池邊陪伴，已經非常值得紀念與回味。談及未來，汪順笑著確認這應該是自己的最後一屆亞運：「下次亞運要等到2030年了，那時候我大概沒什麼機會再參加了。」他表示，希望未來能看到更多優秀的年輕選手在混合式項目中劈波斬浪，替中國贏得更多金牌與榮耀。