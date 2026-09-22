我是廣告 請繼續往下閱讀

林昀儒披掛上陣 助中華隊先拿1點

面對地主日本陷入苦戰 女團止步8強

▲台灣傳奇女將鄭怡靜，扛下女團第2點交手早田希娜，局數一度形成1：1平手，最終歷經苦戰後不敵對手吞敗。（圖／特派記者朱永強攝）

▲台灣二哥郭冠宏，身高已經抽高至179公分，在場上打法全能，8強對伊朗扛下第2點單打，順利連拿3局獲勝。（圖／特派記者朱永強攝）

第20屆名古屋亞運桌球團體項目，中華男女團都闖進8強戰，今（22）日晚間於豐田市綜合體育館晚間19：20同時開戰，若贏球能確保拿下獎牌，男團方面面對不好打的伊朗，一哥林昀儒出戰，3：1拿下助隊先馳得點，後續17歲小將郭冠宏、22歲馮翊新也輕鬆過關，男團3：0橫掃伊朗晉級4強，明天將對上大魔王中國。女團方面，交手張本美和、早田希娜、伊藤美誠坐鎮的強權日本，最終0：3不敵對手止步8強。桌球男女團上午輕鬆過關闖進8強，男團方面雖然避開中國、日本2大強敵，但伊朗打法相對詭異、加上情蒐不易，本就預料面臨苦戰，一哥林昀儒也披掛上陣扛下第一點，僅在第2局7：11讓出，後續摸熟後快速調整連拿2盤，最終3：1為中華隊先馳得點。第2點台灣二哥、世界排名39的郭冠宏領命出戰，以11：6、11：4、11：9拿下，中華隊率先聽牌。最後一點馮翊新登場，同樣連拿3局，順利晉級4強，男團確定奪下獎牌。值得注意的是，生涯第3度參戰亞運的林昀儒，繼上屆杭州亞運隨男團奪銅後，本次又至少追平上屆成績。女團方面，稍早同樣以3：0收拾澳門，但8強遭遇苦戰、面對地主日本，豐田體育館湧入接近滿場觀眾應援自家好手，中華隊首點派出葉伊恬出戰，交手世界排名第3的張本美和，歷經苦戰0：3讓出，第2點由34歲傳奇名將鄭怡靜面對早田希娜，局數一度形成1：1平手，可惜最終仍以1：3讓出。第3點由小將彭郁涵對上日本名將伊藤美誠，彭郁涵面對打法強勢、充滿力量的伊藤美誠，數度用漂亮救球化解危機，但面對關鍵分總無法拿下，最終再丟1點，中華女團遺憾輸給日本止步8強。