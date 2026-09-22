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2026年第20屆名古屋亞運桌球賽事引爆震撼彈！在男團8強賽中，中國隊雖然靠著奧運冠軍王楚欽順利拔得頭籌，但身兼四項的前球王林詩棟卻大爆冷門，以2：3不敵年僅16歲的泰國黑馬普里查揚（Thitaphat Preechayan），雖然最終中國靠著王楚欽獨拿2點仍然晉級，但卻也顯示各國實力正在拉近中。另一方面，地主日本隊名將張本智和則在小組賽以13分鐘速斬對手，賽後更公開嗆聲要多次在本屆賽事凱奏日本國歌（意味奪金），讓日本國歌響徹主場。中國男團在8強賽對陣泰國，首盤由陣中核心主力王楚欽打頭陣。面對泰國選手·桑關辛（Phakpoom Sanguansin），王楚欽展現豐富經驗與穩定度，以11：6、11：8、11：5直落三局戰勝對手，順利為中國男團搶下開門紅。然而，第二盤賽況卻跌破眾人眼鏡。首度參加亞運且身兼四項的林詩棟，交手年僅16歲的泰國小將提塔帕·普里查揚。林詩棟首局以11：4輕鬆拿下，但次局對手頻頻擰拉與強勢的反手搏殺奏效，林詩棟失誤增加，以8：11讓出本屆亞運中國桌球隊的第一局。第三局林詩棟改變正手接發球節奏，以11：6要回領先。但第四局銜接失誤再度增多，普里查揚一路壓制並以11：7將大比分扳成2：2平手。進入決勝局，提塔帕·普里查揚毫無包袱、積極搶攻，林詩棟開局落後雖一度在暫停後追至5：5平手，但最終仍無力回天，被對手以11：7帶走勝利。林詩棟以總比分2：3慘遭逆轉，這不僅是他個人的挫敗，更是中國桌球隊在本屆亞運的首次輸球。賽前林詩棟受訪時才表示，能入選亞運陣容感到十分興奮，並將借鏡王楚欽上屆亞運身兼四項的成功經驗，期盼頂住壓力爭取佳績，未料首戰便踢到鐵板。相較於中國隊賽果讓人有些意外，日本隊主將張本智和則展現了強大的主場氣勢。在男團小組賽面對烏茲別克選手阿赫梅多夫（Khurshid Akhmedov）時，張本智和僅耗時13分鐘，便以11：3、11：4、11：7的懸殊比分直落三局橫掃對手。賽後面對主場媒體與現場觀眾，張本智和高調表態，強烈表達將在家鄉賽場登上最高領獎台的決心。他誓言要全力衝擊本屆亞運會男團、男單與混雙3面金牌，並力求讓日本國歌在主場多次奏響。這番充滿野心的霸氣宣言一出，立刻在自視為桌壇霸主的中國引發兩極爭論。部分球迷認為這只是運動員在主場展現奪冠企圖心的正常表態；但也有不少球迷解讀出濃濃的火藥味，認為此番言論針對性極強，無疑是向剛吞下敗仗的中國桌球隊下戰帖。