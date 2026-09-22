我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國男團「ATEEZ」新歌《BAD》憑藉成員崔傘的性感「震胸舞」橋段，在全球掀起舞蹈挑戰熱潮，就連宗教界也難擋這波熱潮席捲！有「佛教界GD」封號的62歲德山法師（덕산스님），近日同樣加入模仿行列，19日在「2026水國寺山寺文化節」活動上大跳《BAD》熱舞，今天更在IG分享熱舞影片，並幽默留言：「如果歌壇有崔傘，佛教界就有德山。」巧妙運用自己法號中的「山」（산）與崔傘的「傘」（산）諧音哏，讓網友看了會心一笑，直呼反差萌爆棚。德山法師今天在IG上傳的舞蹈影片中，身穿一襲灰色僧服，與專業舞者們一同大跳《BAD》經典的「震胸舞」橋段，從伸展雙臂到抖胸動作，每一個細節都跳得相當到位、毫不馬虎。他更呼應崔傘的暱稱「北山大公」，幽默自稱「德山GD變成德山大公」，反差感十足的組合讓不少粉絲直呼太有梗。影片公開短短一天，就已狂吸超過30萬個讚，迅速在網路上掀起熱烈討論，網友紛紛留言直呼「對佛教刮目相看」、「完全不輸給崔傘的德山」，聲量持續延燒。事實上，德山法師的人生經歷相當豐富，他畢業於警察大學，曾擔任警察公務員長達16年之久，之後才決定出家修行，目前擔任逍遙山自在庵住持一職。為了讓年輕世代能以更親切、更貼近生活的方式認識佛教，他大膽將流行舞蹈結合法門弘法，走出一條相當獨特的傳教之路。回顧德山法師過去的「跳舞史」，其實早已戰績豐碩，他曾挑戰麥可傑克遜經典名曲《Billie Jean》，因此獲得「麥可傑克僧」的封號；後續又再度挑戰G-DRAGON（GD）與太陽合唱的《Good Boy》，一舉受封「佛教界GD」美名，人氣持續攀升。據了解，德山法師每天都會投入數個小時練習舞蹈，這次為了挑戰《BAD》震胸舞，更足足準備了近2個月時間，一切努力都只為了一個心願——希望能讓佛教文化更貼近年輕世代，用他們熟悉的語言與方式，重新認識這門古老的智慧。