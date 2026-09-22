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▲日本超商推「一菜便當」！297円極簡陽春便當掀熱議（圖／截自ＬＡＷＳＯＮ）

日本超商龍頭LAWSON近日推出一系列相當兩極化的便當新商品，其中最引發話題的，莫過於配菜只剩一種的超陽春便當，這波「極簡救贖」與「極致奢華」並陳的新商品策略，一經曝光立刻在日本社群掀起熱烈討論。這波新商品分為平價與奢華兩大路線，包括4款名為「太一點突破了！」（一點突破すぎ！）的平價便當，以及8款講究食材品質與份量的「太過奢華！」系列，另外再加碼推出一款「肉類全明星便當」，總計共13款新品，將於9月22日起一連兩週，在日本全國約1萬4000家LAWSON門市陸續開賣。「一點突破」系列主打「極簡、極低價」的核心概念，最大特色就是把配菜大幅縮減到只剩一種，等於工廠產線再也不需要費工擺盤十幾種小菜，整體製作工序直接砍到只剩一個動作，省下來的人力與時間成本，也直接反映在售價上，與同公司同尺寸的一般便當相比，價格最高竟可壓低達5成之多，相當驚人。這系列商品包括9月22日率先上市的鹹鮭魚便當，含稅價格僅297日圓（約新台幣62元），之後陸續推出的還有照燒香腸便當（397日圓，約新台幣83元）、醬油奶油烤玉米便當（297日圓），以及超辣咖哩便當（297日圓），價格全數落在銅板價區間。相對於平價路線的極簡風格，「太過奢華！」系列則走完全相反路線，共推出8款商品，涵蓋4款麵食與4款甜點。麵食部分價格統一為797日圓（約新台幣167元），品項包括「滿滿肉料冷中華麵」、「滿滿海鮮上海風炒麵」、「滿滿海鮮義大利麵」，以及「肉肉滿滿飽足濃郁豚骨拉麵」，主打份量與食材品質雙重升級；甜點類商品價格則落在300日圓至786日圓（約新台幣63元至165元）不等，選擇相當多元。除了上述兩大系列，LAWSON同步推出一款「肉類全明星便當」，含稅價格994日圓（約新台幣208元），集結厚切炸豬排、漢堡排及圓形雞肉，主打滿滿肉類份量，不過這款商品僅限在約1萬家導入店內現做「街角廚房」服務的門市才有販售，數量相對稀少。LAWSON宣布開賣這款超陽春便當的消息後，隨即在日本社群網路上掀起熱議，不少網友看了直呼心酸，紛紛留言感嘆：「這看起來像戰後物資匱乏便當」、「這不就是日本實質走向貧窮國家的證明？」還有網友直接翻出《哆啦A夢》主角大雄苦惱思考的經典表情包吐槽：「等等……？這東西如果把容器的成本扣掉，不就是御飯糰了嗎……」酸味十足的留言，也道出部分民眾對日本近年物價與薪資落差的無奈心聲。不過，也有另一派網友相當買單，認為這種便當根本是「救贖神器」，紛紛留言表示：「午餐這樣就夠了」，顯示這波新商品確實精準打中了荷包緊縮消費者的實際需求。至於這種極簡便當若真的搬到台灣販售，市場反應又會是如何？對此，一名台灣網友的神評論精闢點出兩地消費文化的差異，直言：「在台灣賣這款便當，可能會被炎上；在日本賣這款便當，台灣人會飛去買。」一語道破台日消費者對「極簡便當」接受度大不同的微妙心態，也讓這則話題討論度持續發酵延燒。