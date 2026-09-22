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▲iPhone 18 Pro系列全新「勃根地紅」人氣最旺，其中遠傳以iPhone 18 Pro Max 512GB勃根地紅最熱賣。（圖／記者葉政勳攝)

台灣大近6成用戶3代內就換機

▲台灣大哥大iPhone 18 Pro系列開賣前三日累計銷量較去年同期成長逾7成，iPhone 18 Pro、18 Pro Max皆以256GB容量最受歡迎。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 18 Pro系列上周五（18日）開賣，首個周末買氣升溫。遠傳電信、台灣大哥大公布開賣前三日銷售數據，統計9月18日至20日，兩家電信累計銷售量都較去年同期成長逾7成，其中全新「勃根地紅」雖然一開賣被笑稱是阿嬤家馬桶紅，但新色辨識度高，依舊是前三日最熱賣款，容量的部分，遠傳iPhone 18 Pro Max 512GB最夯，台灣大則以256GB容量最受歡迎。遠傳表示，iPhone 18 Pro系列開賣後，全台門市與網路門市買氣同步升溫，尤其周末期間湧入大量申辦人潮。統計9月18日至20日，累計銷售量較去年同期成長達7成。從申辦資費來看，高達9成用戶選擇月租1399元及1599元的遠傳心5G方案；熱銷機型則以iPhone 18 Pro Max 512GB「勃根地紅」最受歡迎。遠傳指出，雖然Apple首款摺疊手機iPhone Duo預計下月開賣，不過iPhone 18 Pro系列搭載可變光圈主鏡頭，主打攝影與高階硬體規格，仍吸引不少忠實果粉搶先換機。購機優惠方面，遠傳目前推出舊機換新最高現折5萬元，另有8GB國外漫遊上網流量券、friDay聯名卡購機最高4500元回饋，以及指定配件優惠；申辦指定5G方案搭配iPhone 18 Pro系列，還可參加美食金抽獎活動。台灣大哥大公布的前三日銷售數據同樣亮眼，9月18日至20日累計銷售量較去年同期成長逾7成，其中月租1599元方案申辦量較去年成長超過6成。台灣大觀察，申辦iPhone 18 Pro系列的用戶中，近6成原本持有iPhone 15至iPhone 17系列，前3個世代用戶的換機數量較去年成長近1成，顯示部分果粉換機週期有縮短趨勢。熱銷規格方面，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max都是256GB容量最受歡迎；顏色則同樣以新色「勃根地紅」人氣最高，其次為冰川藍及銀色。台灣大目前指定專案舊換新最高折抵5萬2500元，VIP用戶購機專案價最高折5000元，老客戶升級月租方案最高再送1500元mo幣。另外，台灣大也推出「Apple尊爵旗艦組」抽獎活動，2026年12月31日前於myfone實體及網路門市，申辦指定1399元以上專案搭配iPhone 18系列、iPhone Duo或Mac系列機款，可依資費、年資、VIP身分及家用網路加掛條件累積抽獎機會，最高可有6次。