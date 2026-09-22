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2026年愛知・名古屋亞運羽球男子團體8強賽上演中韓五點大戰。中國隊歷經落後劣勢，最終靠著第五點單打翁泓陽以直落二拍落韓國選手崔智勳（Choi Ji Hoon），以總比分3：2驚險擊敗韓國隊，成功挺進男團4強。第一點男單，中國一哥石宇奇迎戰韓國好手柳泰彬（Yoo Tae Bin）。石宇奇在首局以13：21出師不利，隨後穩住陣腳，以21：19、21：12連下兩局，歷時1小時7分鐘逆轉奪勝。賽後石宇奇坦言近期狀態與速度下滑，訓練過程相當煎熬，身為中國頭號單打在場上承受極大心理壓力，不斷嘗試尋找解決方案，這是一場艱難的勝利。韓國隊隨即在第二點男雙展開反撲，金元昊（Kim Won Ho）與徐承宰（Seo Seung Jae）僅耗時34分鐘，便以兩個21：12直落二擊退中國組合梁偉鏗與王昶。第三點男單，中國李詩灃以21：12率先拿下首局後，遭韓國全奕陳（Jeon Hyeok Jin）以21：17、21：16連贏兩局逆轉。李詩灃賽後表示，自己受傷勢影響未能找回比賽節奏，關鍵時刻在場上感到迷失且猶豫，未處理好關鍵分，導致韓國隊取得2：1的聽牌優勢。面臨淘汰邊緣的中國隊，第四點男雙由何濟霆與劉毅搭檔，迎戰韓國姜敏赫（Kang Min Hyuk）與奇東柱（Ki Dong Ju）。中國組合頂住退無可退的絕境，以21：15、14：21、21：11激戰三局勝出，將戰局逼入決勝第五點。迎來亞運初登場的小將劉毅賽後表示，身為陣中最年輕的選手，亟欲在場上釋放情緒並證明實力；何濟霆則強調，在1：2落後局面下壓力倍增，但專注自身發揮是獲勝關鍵。關鍵第五點男單，翁泓陽展現強大抗壓性，以21：17、21：15直落二橫掃韓國崔智勳（Choi Ji Hoon），成功為中國隊拿下決定勝局的第三分，順利搶下4強賽門票。掌握中國男團命運的他，賽後受訪時表示，「這是一場團隊的勝利。正因為如此，我們才能贏得這場如此艱難的比賽。」他霸氣地說，「從個人角度來說，我是抱著必勝的心態參加了這場比賽。」這場男團賽事持續了超過6小時，堪稱史詩大戰，讓人感到可惜的是，兩支都有爭冠實力的隊史、這一場本該是金牌戰的對決，竟然在八強戰提前上演。中國下一場將對上印度，翁泓陽說：「這是老對手了。我們會回去做好準備迎戰他們。」