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印度航空快運（Air India Express）近日爆出一起離譜的飛安爭議，一架航班在跑道上滑行準備降落時，機艙內竟有大量乘客處於站立狀態，相關影片曝光，引發針對航空公司飛行安全流程的議論。根據印度斯坦時報報導，社群媒體上流傳一段影片，畫面顯示在一架印度航空快運（Air India Express）的班機上，當客機仍在跑道上滑行時，乘客便已站立在走道上。一位民眾在 X上分享了這段影片，並指出該航班為 IX 1236。分享影片的使用者在內文中寫道：「飛機還在滑行，乘客就站起來了，印度航空快運1236 航班的安全標準真是令人不敢恭維。」原PO又補充聲明，當時機上並未發布相關安全廣播，飛機便突然開始滑行，才會導致乘客措手不及而站立。印度航空快運官方帳號則在影片下方留言表示：「 您好，對於在 IX 1236 航班上發生的狀況所造成的疑慮，我們致上最誠摯的歉意。請您放心，安全始終是我們的首要考量，所有營運均符合相應的安全程序與法規要求。」印度航空快運發言人表示，航空公司正積極與該名乘客聯繫，並與營運團隊一同調查此事件。印度航空快運發言人指出：「我們已注意到社群媒體上關於降落後未遵守機上標準安全指示的貼文。我們正在與該名乘客保持聯繫以深入了解情況，並與相關團隊審視此事件。」發言人補充說明：「安全依然是我們的首要任務，我們將根據審查結果採取適當措施」，航空公司強調，機組人員均接受過嚴格訓練，能妥善管理乘客行為並遵守安全規範。然而，這並非印度快運航空第一次陷入爭議，日前該公司才因行李處理不當，遭到當地消費者爭議仲裁委員會判賠。