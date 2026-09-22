我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹今（22）日交手樂天桃猿，日籍野手永田颯太郎在3局上開轟，敲出個人在中職生涯的第1支全壘打，成為史上第7位在中職開轟的日籍野手，這發全壘打也是繼2003年誠泰太陽野々垣武志後，睽違23年再度有日本打者開轟。永田今年在中職選秀第2輪受到雄鷹指名，是備受期待的即戰力好手，截至今日賽前，永田出賽20場，繳出26安、11分打點，打擊率3成38的火燙成績。雄鷹今日繼續作客桃猿，推出江承諺先發交手邱駿威，雄鷹雖然在2局上靠著曾子祐的高飛犧牲打先馳得點，但2局下江承諺遭到桃猿打線狙擊，挨了馬傑森、林承飛全壘打，單局失掉狂失5分，雄鷹以1：5落後。3局上雄鷹還以顏色，永田颯太郎敲出2分砲，生涯首轟出爐，也替球隊拉近比數，前4局打完以3：5落後。這支全壘打，不僅是永田颯太郎生涯首轟，也是中職暌違23年再度有日本籍打者敲出全壘打，前一次是2003年3月28日誠泰太陽的野々垣武志，當時野々垣對統一獅潘威倫敲出生涯首轟，在那之後就再也沒有日籍打者開轟。永田成為中職史上第7位在一軍開轟的日籍打者，前6人分別是1993年立花義家、1995年味全龍鈴木俊雄、1998年統一獅松井隆昌、2002年中信鯨杉山直樹、2003年吉見宏明以及2003年野々垣武志。25歲的永田颯太郎，高中畢業於日本菊華高校，2019年來台留學，就讀國立臺灣體育運動大學，在校期間加入臺體大棒球隊，是球隊主力游擊手、打擊重心。2021年年底，中職領隊會議修改選秀規章，修改出「凡在台灣國、高中在學累積超過3年以上，或連續就讀大學超過4年，或在台居住超過5年，且在業餘成棒球隊效力超過3年即可視為本土球員參加選秀」，該條款也被稱為「永田條款」。雖然中職通過「永田條款」，但首位使用到該條款的球員卻不是永田本人，因為永田在2022年日職育成選秀第4輪被樂天金鷲隊指名，成為日職球員，經過3個球季的努力，永田始終無法成為支配下球員，去年季末遭到樂天隊戰力外，結束短短3年的日職生涯。在今年的中職選秀會上，永田在第2輪受到雄鷹指名，被視為是下半季二壘防區的即戰力。截至今日賽前，永田一軍出賽20場，敲出26安、11分打點，打擊率3成38，打擊狀態火燙，不過守備端仍需要加強，91次守備機會出現6次失誤，守備率9成34。