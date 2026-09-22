第一次的話，可能也還是什麼都不太懂吧，就是反正就打就對了。然後經過這麼多年，自己也多一些想法，這次希望可以讓心態回到8年前，就放開去打這樣。

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林昀儒成亞運三朝元老 想找回初衷

現在打久了，各種規則、整個感覺也都越來越熟悉。但可能也會自己也多一些想法，所以說還是，一樣希望可以把心態回到跟第一次打一樣，就放開去打。

林昀儒鼓勵成分居多 扛第一點幫中華隊拿首分

我就儘量把整個氣勢跟比賽感覺帶起來，然後就讓他們更好地去發揮。

但是我自己也是一直在做心態的調節，就是還是讓自己別想那麼多，然後自己全力專注在那個戰術上面。

第20屆名古屋亞運桌球團體賽8強今（22）日晚間開打，中華男團面對實際實力遠高於帳面排名的伊朗，第一點就由一哥林昀儒出戰，最終3：1勝出，為中華隊穩住軍心，林昀儒賽後接受《NOWNEWS》訪問時，談到3屆亞運至今心態轉變，他回顧2018年雅加達亞運，「林昀儒轉眼間已經是亞運三朝元老，第一次亞運時還是全隊最年輕小將，甚至開幕式後才年滿17歲，後續2023年杭州亞運再次披上戰袍，拿到男團、男雙銅牌，這次則成為老大哥，與22歲馮翊新、17歲小將郭冠宏組隊征戰。當被問到心態有何差別時，林昀儒笑說有點忘記第一次亞運時心情，但記得自己就是什麼都不太懂，就當成一般比賽在打，「林昀儒目前已經適應當對上主將、老大哥的身分，率領學弟挑戰大舞台，他並沒有特別提點什麼，主要還是鼓勵居多，「像是這場面對伊朗，林昀儒就坦言排陣上做一些變化、上場就是打出氣勢，戰術也很明確，自己順利拿下第一點，對球隊氣勢有很大影響，「