我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運女子排球決賽迎來巔峰對決，中國女排面對地主日本隊展現強大統治力，最終以3：0完勝對手，強勢奪下金牌。三局比分分別為25：19、25：20與25：23，這不僅是中國女排隊史第10枚亞運金牌，更是連續三屆亞運決賽皆以3：0橫掃日本隊，成功締造3連霸衛冕偉業。本場決賽於小牧市體育場（Park Arena Komaki）舉行。第一局中國隊便迅速進入狀態，以25：19先下一城；第二局中國女排在攻防兩端持續強勢輸出，以25：20再拿一局，取得2：0絕對聽牌優勢。進入第三局，中國隊沒有給地主日本隊任何反撲機會，以25：23穩穩收下勝利，客場成功衛冕。中國自1982年的印度新德里亞運以來，在女排項目拿到了10座冠軍，僅有韓國在1994廣島亞運以及2014仁川亞運能夠將他們擊敗。堪稱是目前此單項在亞洲的最強霸主。賽後，在本屆賽會每場比賽皆以先發身份上陣的奪金功臣王奧芊受訪時難掩激動。她表示：「我非常興奮，這是我排球生涯中從未達到過的高度。能夠在日本拿下冠軍、為國爭光，我感到無比榮幸。」回顧決賽表現，王奧芊坦言在比賽後段的局數中，自己一度有些急躁，未能完全按照預期的節奏發揮。談到本屆賽會的心態成長，她分享道：「以前我總會在賽前給自己心理暗示，像是『今天一定要贏』。不知不覺中，這給我帶來了心理包袱。但這次亞運會，我漸漸體會到，只要我們打出自己的比賽節奏，就不會有問題。」展望未來，她認為經過這一年與歐美及亞洲各隊的交手，自己在比賽閱讀能力與攔網時機的掌握上，仍有很大的進步空間。中國女排的這面極具意義的金牌，也為中國體育代表團在亞運第三個獎牌日錦上添花。當日中國隊單日進帳9金3銀3銅，前3日賽事累計獲得32金13銀8銅，不僅穩居獎牌榜龍頭，更成為本屆亞運首支突破30面金牌、總獎牌數破50大關的隊伍。地主日本隊以11金16銀19銅居次，韓國隊與哈薩克隊則分居3、4名。在其他重點賽事方面，中國游泳隊單日再奪4金。男子4x100公尺混合式接力不僅達成四連霸，名將徐嘉余更拿下生涯亞運第14金，追平射擊傳奇王義夫並列賽史金牌王。男子400公尺個人混合式決賽中，日本選手小島夢貴（Yumeki Kojima）刷新大會紀錄奪金。此外，射擊項目10公尺空氣步槍混合團體決賽中，盛李豪（Sheng Lihao）與王子菲（Wang Zifei）以507.1環打破世界紀錄奪冠。自行車女子公路賽方面，中國選手郭莉與阿富汗選手哈希米（Fariba Hashimi）比賽時間相同，郭莉憑藉前輪先過線驚險奪得中國隊史該項目首金。