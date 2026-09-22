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⚾名古屋亞運棒球預賽排名

A組排名 球隊 戰績 預賽結果 1 日本 2勝0敗 - 2 菲律賓中國 1勝1敗 - 3 菲律賓 1勝1敗 - 4 巴勒斯坦 0勝2敗 -

B組排名 球隊 戰績 預賽結果 1 韓國 2勝0敗 - 2 泰國台灣 1勝1敗 - 3 泰國 1勝1敗 - 4 香港 0勝2敗 -

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目第2日賽程結束，中華隊今（22）日以15：0提前扣倒泰國隊，預賽首勝開張，明（23）日中華隊將交手香港隊，推出26歲台電右投郭子銓先發。今日除了中華隊大勝泰國隊，日本隊以15：0扣倒巴勒斯坦隊、韓國隊13：0扣倒香港隊，兩隊都未讓對方上壘，演出「完全比賽」。中華隊前役0：5不敵韓國隊，今日重整旗鼓，以15：0提前6局扣倒泰國隊，收下本季賽會首勝。明日台灣時間晚間17點30分，中華隊預賽最後一戰，將交手香港隊，推出業餘成棒台灣電力26歲右投郭子銓先發。郭子銓畢業於麥寮高中、台灣體大，2022年加入台電棒球隊，2023年防禦率1.42獲得爆米花聯盟投手獎。A組賽事，日本隊前役以11：3擊退中國隊，今日交手實力有一段差距的巴勒斯坦隊，日本隊全場未被上壘，3名投手聯手讓巴勒斯坦隊15上15下，最終以15：0提前5局扣倒巴勒斯坦。B組方面，韓國隊遭遇香港隊，6名投手同樣賞給對手21上21下，以13：0提前7局扣倒。預賽第2日賽程結束，A組日本隊以2勝0敗暫居龍頭，中國隊以1勝1敗排名第2，菲律賓1勝1敗排名第3，巴勒斯坦隊0勝2敗排名墊底；B組方面，韓國隊以2勝0敗排名第1，中華隊以1勝1敗次之，泰國隊1勝1敗排名第3，香港隊0勝3敗為墊底。