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位於關島西方的熱帶性低氣壓，今(22日)晚日本氣象廳發布烈風警報，代表24小時內有望形成颱風舒力基，日本氣象廳也公布未來路徑。根據日本氣象廳晚間最新預報資料顯示，熱帶性低氣壓中心位置在北緯14.3度，東經140.7度，以每小時20公里速度朝向西北移動。預報路徑顯示，熱帶性低氣壓明天晚間就可能增強為颱風，並一路向西北移動，周日晚間將來到台灣東南方附近海域。另一方面，在AI模式以及傳統物理模式預測上，目前呈現分歧，歐洲AI模式（AIFS）以及Google WNC（AI）最新系集，皆顯示這顆即將形成的颱風在來到台灣東南方後將逐漸向北並轉向東北轉。然而，歐洲模式（ECMWF）則預測，颱風將穩定朝向西北方向，中心直衝台灣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，當颱風周末來到台灣東南方海域，此時北方可能有西風短波槽系統東移，太平洋高壓有機會略為東退，同時颱風本身也可能造成高壓型態調整，因此系集預報顯示出明顯的分歧現象，包括高壓順利東退、颱風提早北轉而去跟台灣擦身而過，以及高壓東退不明顯、颱風減速打轉後再往西趨向台灣附近的預測都同時存在；目前預報趨勢傾向順利越過西風槽造成之高壓東退弱點後轉向而去，但仍未完全確定，預估9/26會來到轉向關鍵點，可持續觀察。