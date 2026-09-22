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日本男星田口淳之介曾經是團體KAT-TUN成員之一，單飛因為染毒遭逮捕並下跪磕頭謝罪，為了維持生計還到牛郎店當客座男公關，40歲的他今（22）日透過影片宣布雙喜臨門，除了和圈外女性結婚，還透露兒子出生，升格新手爸爸。在YouTube影片中，田口淳之介穿著黑色西裝，對鏡頭秀出無名指上的婚戒，親口向粉絲報告成為人夫、人父的好消息，關於老婆的身分，他只說是比自己還年輕的「圈外一般女性」，為了確保母子平安並避免外界過度打擾，此前並未對外公開。田口淳之介說，妻子已經平安產下一名男嬰，自己有進產房陪產，看到孩子出生的那一刻感動到流下眼淚，他在影片中深情感謝妻子，坦言在自己歷經涉毒判刑、跨界當客座男公關等人生低潮期時，是另一半不離不棄，「把我從人生谷底拉了出來」，並透露未來在音樂與戲劇事業上也會繼續全力以赴。回顧田口淳之介的黑歷史，他在2016年退團單飛，2019年5月與當時同居的女友小嶺麗奈因為涉嫌違反《大麻取締法》遭到警方逮捕，同年6月，田口淳之介獲得保釋，步出警局時，在現場大批媒體面前當眾進行長達16秒的「土下座」，重創演藝形象，隨後被判處有期徒刑6個月、緩刑2年。染毒事件導致田口淳之介的演藝工作與合約全部中斷，並面臨巨額違約金，為了生活，他在2023年至2024年間接受東京歌舞伎町男公關店的邀請，正式轉戰聲色產業，出任「客座男公關」，田口淳之介近年也努力開拓其他合法生計，目前他同時擁有職業麻將棋士及職業撲克牌玩家的身分，並與現役男公關組成過音樂組合，積極尋求曝光，力振事業第二春。