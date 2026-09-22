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2026年名古屋亞運桌球男團8強賽，中國隊最終以3：1擊敗泰國隊晉級四強。然而，第二盤賽事卻爆出驚天大冷門，中國男桌主力林詩棟苦戰五局後，以2：3不敵年僅16歲的泰國小將普里查揚（Thitaphat Preechayan）。林詩棟過去曾高居世界第一，但近年狀態起伏很大，今天輸給泰國年輕選手，其只會拉遠台的弱點再次被放大。在前兩場小組賽中，中國男桌皆以3：0取勝，以小組第一之姿出線並在淘汰賽首輪輪空。8強賽面對實力有段落差的泰國隊，首盤王楚欽對陣帕克普姆（Phakpoom Sanguansin），以11：6、11：8、11：5直落三輕鬆取勝，為中國隊拔得頭籌。然而，第二盤登場的林詩棟面對16歲的普里查揚，賽前原被視為一面倒的對決，卻演變成一場惡戰。林詩棟在兩度以11：4、11：6拿下局數領先的情況下，兩次被對手扳平，決勝局更以7：11告負，慘遭爆冷逆轉。反觀第四盤再度登場的王楚欽，面對同樣的對手普里查揚，卻展現了截然不同的狀態，以全程壓制、戰術輾壓的姿態，乾脆俐落地以3：0橫掃對手，完成完美復仇。普里查揚的核心打法是「進台快攻」、發球多變且落點刁鑽，擅長以速度打亂對手節奏。林詩棟習慣性依賴中遠台相持，節奏偏慢，恰好被對手完全剋制。面對對手多變的勾手發球，林詩棟接發球頻頻冒高，且始終無法破解對方套路，關鍵分不敢主動變線，最終陷入被動拉鋸。相對地，王楚欽一上場便迅速吃透對手打法，抓準普里查揚「只拚速度、相持薄弱」的缺點，主動加快銜接節奏、頻繁變化落點，徹底打亂對手的搏殺節奏。所幸，中國隊在第三盤靠著向鵬以3：1擊敗坦查倫（Tancharoen），加上王楚欽第四盤的霸氣關門，最終以大比分3：1淘汰泰國隊。但這場充滿爭議的賽事無疑給了林詩棟一堂震撼教育，年輕小將亟需正視自身心態浮躁與臨場調整過慢的短板，在後續訓練中打磨關鍵球能力，才能在未來的頂級賽事中扛起重任。